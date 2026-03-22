Okullarda ikinci ara tatil sonrası ilk ders zili yarın çalacak

Güncelleme:
Milli Eğitim Bakanlığına (MEB) bağlı ilk ve ortaöğretim kurumlarındaki yaklaşık 18 milyon öğrenci ve 1,2 milyon öğretmen bu eğitim ve öğretim yılının ikinci ara tatilinin ardından yarın dersbaşı yapacak.

Milli Eğitim Bakanlığına (MEB) bağlı ilk ve ortaöğretim kurumlarındaki yaklaşık 18 milyon öğrenci ve 1,2 milyon öğretmen bu eğitim ve öğretim yılının ikinci ara tatilinin ardından yarın dersbaşı yapacak.

MEB'in takvimi doğrultusunda ikinci dönem ara tatili 16-20 Mart tarihlerinde uygulandı.

Öğretmenler, ara tatilde mesleki çalışma programlarını okula gitmeden çevrim içi olarak yaptı.

Bakanlıkça, öğrencilerin ara tatilde aileleriyle verimli vakit geçirmelerine ve öğrenmeye devam etmelerine katkı sağlamak amacıyla çocukların yaş gruplarına uygun olarak hikaye, şiir, bulmaca, boyama gibi pek çok çalışma ve düşünme becerilerini geliştiren etkinlikleri içeren kitaplar hazırlanmıştı. Bu kapsamda okul öncesi öğrencileri için "Okul Öncesi Eğitim Ara Tatili Aile Çocuk Etkinlik Takvimi", ilkokul öğrencileri için "Arada 1 Etkinlik Kitabı" ve ortaokul öğrencileri için "İlkbahar Etkinlik Kitabı" yayımlanmıştı.

Lise öğrencilerine yönelik ise ara tatilin ramazana denk gelmesi dolayısıyla özel içerik oluşturulmuş, öğrencilerin tatili hem verimli hem de kültürel değerlerle iç içe geçirmelerini sağlamak için ramazan temalı "Ara Tatil Rehberi" kullanıma sunulmuştu.

İkinci ara tatilin ardından yarın itibarıyla ülke genelinde merkez ve tüm ilçelerde eğitim öğretim kaldığı yerden devam edecek, 18 milyon öğrenci, 1,2 milyon öğretmenle dersbaşı yapacak.

2025-2026 eğitim öğretim yılı ikinci dönemi 26 Haziran'da tamamlanacak.

Kaynak: AA / Buğrahan Ayhan
Katar'da helikopter düştü! 1 askerimiz ve 2 ASELSAN teknisyeni şehit oldu

Katar'da helikopter düştü! 3 şehidimiz var
Heyelan otomobili böyle yuttu! Her şey 3 saniye sürdü

Her şey 3 saniye sürdü! Heyelan otomobili böyle yuttu
Bu bir kutu değil daire! Dünya kira için istenen ücreti tartışıyor

Bu bir kutu değil daire! Dünya kira için istenen ücreti tartışıyor
Netanyahu'dan İran saldırıları sonrası olay itiraf: Çok zor bir akşam geçirdik

Netanyahu'dan beklenmedik açıklama
Futbolcu cinayetinin ardından herkes Alaattin Kadayıfçıoğlu'nun bu görüntülerini paylaşıyor

Herkes Alaattin Kadayıfçıoğlu'nun bu görüntülerini paylaşıyor
Heyelan otomobili böyle yuttu! Her şey 3 saniye sürdü

Her şey 3 saniye sürdü! Heyelan otomobili böyle yuttu
Boşanma aşamasındaki eşinin vurduğu Tuğçe, 14 yaşındayken zorla evlendirilmiş

Boşanma aşamasındaki eşinin vurduğu Tuğçe, 14 yaşındayken zorla evlendirilmiş
İran'ın vurduğu şehirde Ben-Gvir'e sert tepki: Sen bir Nazisin

İran'ın yıktığı şehirde İsrailli bakana sert tepki: Sen bir Nazisin