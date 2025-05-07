Bahçeli 99 gün sonra TBMM'de

Bahçeli 99 gün sonra Meclis'te! Sırrı Süreyya Önder'e böyle veda etti
Hindistan-Pakistan arasındaki savaşa ilişkin Türkiye'den endişelendiren açıklama

Hindistan-Pakistan savaşı için Türkiye'den endişelendiren açıklama
Hindistan Pakistan'ı füzelerle vurdu, ölü sayısı 26'ya yükseldi

Hindistan-Pakistan savaşı resmen başladı! Bilanço her saat artıyor
Azerbaycan, Hindistan-Pakistan geriliminde tarafını seçti

Aliyev, Hindistan-Pakistan savaşında tarafını seçti

Okullarda Genç Gıda Denetçisi Projesi Uygulandı

Okullarda Genç Gıda Denetçisi Projesi Uygulandı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Çanakkale'de gerçekleştirilen uygulamalı kantin denetiminde öğrenciler, sağlıklı beslenme, gıda güvenliği ve hijyen konularında bilgilendirildi. Proje, gençlerin özgüvenini ve sorumluluk bilincini artırmayı hedefliyor.

Çanakkale İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Çanakkale İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından yürütülen Okullarda Genç Gıda Denetçisi Projesi kapsamında, Eceabat Opet Tarihe Saygı Ortaokulu'nda öğrencilerle uygulamalı kantin denetimi gerçekleştirildi.

Denetime, Eceabat İlçe Tarım ve Orman Müdürü Yücel Tokgöz, İlçe Milli Eğitim Müdürü Rıdvan Alınmaz ve ilçe gıda denetçileri de katıldı.

Proje ile öğrencilerde sağlıklı beslenme bilinci oluşturularak, temel gıda güvenliği, gıda hijyeni, etiket okuryazarlığı ve personel hijyeni konularında kendilerini geliştirmelerine imkan sağlanacak.

Ayrıca gençlerin özgüvenine, analitik düşünme becerilerine ve toplumsal sorumluluk bilinci edinmelerine dolaylı yoldan katkı sunmaları ve denetim süreçlerine aktif olarak dahil edilen öğrenciler sayesinde okul kantinlerinde ve yemekhanelerinde hizmet kalitesinin artırılması hedefleniyor.

Kaynak: AA / Bülent Ersöz - Güncel
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
6,2'lik İstanbul depreminin raporu: Fayın büyük kısmı yerinde duruyor

İstanbulluların uykuları kaçacak! 6,2'lik deprem raporu endişe verici
Kaya Çilingiroğlu 10 bin TL'ye oturduğu evi boşalmak için adeta servet istedi

Etiler'deki ev krizi büyüdü! Tahliye için adeta bir servet istedi
Eski sevgilisiyle barışmak için gittiği apartta duşa girdi, sonrası korkunç

Sevgilisiyle barışmak için gittiği apartta duşa girdi, sonrası korkunç
Hülya Avşar'ın bebekleri için beşik isteyen kişiye cevabı tartışma yarattı

Hülya'nın bebekleri için beşik isteyen kişiye cevabı tartışma yarattı
Yer: İstanbul! Fuhuş pazarlığı için bekleyen kadına önce fiyat sordular sonra...

Fuhuş pazarlığı için bekleyen kadına önce fiyat sordular sonra...
İzinsiz kazıda 2 bin yıllık mozaik buldular, İtalyanlara satma çalışırken yakalandılar

İzinsiz kazıda "hazine" buldular! İtalyanlara satacakken yakalandılar
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.