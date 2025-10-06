Okullarda Filistin ve Gazze Temalı Farkındalık Etkinlikleri Düzenlenecek

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, yarın tüm okullarda öğrencilerin katılımıyla eşzamanlı olarak Filistin ve Gazze temalı farkındalık etkinlikleri düzenleneceğini bildirdi.

Bakan Tekin, NSosyal hesabından yaptığı açıklamada, dünyanın farklı köşelerinde savaşın, zulmün ve haksızlığın gölgesinde büyüyen çocukların bulunduğunu hatırlattı.

Dünyanın unuttuğu vicdanı, çocukların kalbinde yeniden yeşertmek zorunda olduklarının altını çizen Tekin, şunları kaydetti:

"Bu anlayışla, Milli Eğitim Bakanlığı olarak 81 ilimize gönderdiğimiz yazı doğrultusunda, yarın tüm okullarımızda eşzamanlı olarak öğrencilerimizin katılımıyla Filistin ve Gazze temalı farkındalık etkinlikleri düzenleyeceğiz. Amacımız, çocuklarımıza sadece bilgi kazandırmak değil, vicdanı, adaleti ve insan olmanın sorumluluğunu da öğretmek. Çünkü insanın içindeki iyilik yeşermedikçe, hiçbir bilgi meyve vermez. Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli'nin merkezinde yer alan 'Erdem-Değer-Eylem' anlayışıyla barışa, insan haklarına ve evrensel değerlere saygılı bir nesil yetiştirmeye kararlıyız. Filistin ve Gazze'de yaşanan acılara duyarsız kalmadan, insanlık onurunu savunma bilincini çocuklarımızda yaşatmak hepimizin ortak görevi. Bu anlamlı sürece yürekten destek verecek tüm öğretmenlerimize, yöneticilerimize, velilerimize ve öğrencilerimize şimdiden teşekkür ediyorum."

Bakanlıkça 81 ile gönderilen "Filistin farkındalık etkinlikleri" konulu yazıda, bölgede ve küresel kamuoyunda büyük hassasiyetle takip edilen Filistin meselesi ile Küresel Sumud Filosu gündeminin, eğitim camiasının ortak vicdanını güçlü biçimde temsil etme sorumluluğunu beraberinde getirdiği belirtildi.

Bakanlığın temel sorumluluklarından birinin, öğrencilerin akademik donanımının yanında barış, demokrasi ve evrensel insan haklarının gerektirdiği ahlaki sorumluluk bilinciyle yetiştirmek olduğu vurgulanan yazıda, şunlar kaydedildi:

"Bu kapsamda, Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli temel hak ve hürriyetler perspektifinde koşulsuz insan haklarına saygı, küresel barış ve dünyaya saygı ilkelerini merkeze konumlandırır. Bu yüksek kurumsal ve ahlaki sorumluluk bilinci doğrultusunda, yarın sabah tüm okullarda eşzamanlı farkındalık etkinlikleri düzenlenmesini istiyoruz. Bu etkinliklerle, Filistin'deki insan hakları ihlallerinin sona erdirilmesine yönelik kararlı desteğimizi somut biçimde göstermek ve gençlerin insan hakları ile demokratik duyarlılığını, ortak sorumluluk bilincini en üst düzeyde pekiştirmek amaçlanmaktadır. Bu organizasyonun, öğrencilerde insan hakları savunuculuğu bilincinin köklü biçimde inşasına zemin hazırlayacağı değerlendirilmektedir."

"Eleştirel düşünme ve sorumluluk hedefleniyor"

Okulların, kendi imkanları çerçevesinde düzenleyeceği etkinliklerin, milletin ortak duruşunu güçlü biçimde yansıtarak, Türkiye ve dünya kamuoyunda geniş yankı bulmasının büyük önem taşıdığının altı çizilen yazıda, etkinliğin temasının, içeriğinin, zamanlamasının ve özellikle kamuoyuna paylaşım süreçlerinin azami hassasiyetle ele alınması ve kurumsal disiplin içinde yürütülmesi gerektiği ifade edildi.

Türkiye genelinde eşzamanlı icra edilecek faaliyetlerle, milletin barış ve insanlık adına sergilediği ortak iradenin kuvvetle teyit edilmesinin öngörüldüğü belirtilen yazıda, şunlar kaydedildi:

"Söz konusu organizasyonun, okulların genel huzur ve disiplinini hiçbir surette zedelemeyecek şekilde, yüksek katılım ve titiz bir planlamayla konunun hassasiyetine yakışır biçimde gerçekleştirilmesi elzemdir. Düzenlenecek etkinliklerde, Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli'nin (TYMM) Erdem-Değer-Eylem yaklaşımı esas alınarak, öğrencilerin ulusal ve evrensel meseleler karşısında eleştirel düşünme becerisi ve sorumluluk bilinci geliştirmeleri hedeflenmelidir. Bu etkinlikler, aynı zamanda TYMM'nin birey, aile, toplum ve çevre yaklaşımının hayata geçirilmesi için somut bir zemin hazırlayacaktır."