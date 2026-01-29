Haberler

Okullarda İkinci Dönem "Bayrak Sevgisi" Temasıyla Başlayacak

Güncelleme:
Milli Eğitim Bakanlığı, 2025-2026 eğitim öğretim yılının ikinci dönemine, bayrak sevgisini ve ortak aidiyet bilincini artırmak amacıyla etkinliklerle başlayacak. Okullarda çeşitli yarışmalar ve etkinlikler düzenlenecek.

(ANKARA) - 2025-2026 eğitim öğretim yılının ikinci dönemi, okullarda bayrak sevgisi ile birlik ve ortak aidiyet bilincini güçlendirmeye yönelik etkinliklerle başlayacak. Milli Eğitim Bakanlığı, tüm resmi ve özel okullarda bayrağın tarihi, milli ve manevi değerine dikkat çeken eğitim ve farkındalık çalışmaları yürütüleceğini duyurdu.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin imzasıyla 81 ile gönderilen yazıya göre, ikinci dönemin ilk haftası olan 2–6 Şubat 2026 tarihleri arasında okullarda çeşitli etkinlikler düzenlenecek. Bu kapsamda okul binaları Türk bayraklarıyla donatılacak; öğrencilere yönelik resim, şiir, kompozisyon ve afiş yarışmaları ile sergiler, sanatsal ve kültürel çalışmalar yapılacak.

Bakanlık, yürütülecek çalışmalarla öğrencilerin milli, manevi ve kültürel değerlerle bütünleşmiş; birlik, beraberlik ve kardeşlik bilinci gelişmiş bireyler olarak yetişmelerine katkı sunulmasının hedeflendiğini bildirdi.

Kaynak: ANKA / Güncel
