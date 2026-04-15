İçişleri Bakanlığında yarın "okul güvenliği" toplantısı yapılacak

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi ve Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, yarın düzenlenecek çevrim içi toplantıda okullar ve çevrelerinde alınacak güvenlik önlemlerini değerlendirecek.

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Bakanlık bünyesindeki Güvenlik ve Acil Durumlar Koordinasyon Merkezi'nde (GAMER) yarın saat 09.00'da okullar ve çevrelerinde alınacak önlemlerin gözden geçirileceği toplantı yapılacak.

İçişleri Bakanı Çiftçi ile Milli Eğitim Bakanı Tekin'in katılacağı toplantıya, valiler ve il milli eğitim müdürleri de video konferans sistemi üzerinden iştirak edecek.

Bakan Çiftçi, toplantının ardından Ayser Çalık Ortaokulu'ndaki silahlı saldırıda hayatını kaybedenler için düzenlenecek cenaze törenleri için Kahramanmaraş'a hareket edecek.

Kaynak: AA / Muhammed Nuri Erdoğan
