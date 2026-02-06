Okullarda, 6 Şubat Depremlerinde Hayatını Kaybedenler İçin Saygı Duruşunda Bunuldu

(ANKARA) - Kahramanmaraş merkezli depremlerin üçüncü yılı nedeniyle tüm okullarda ilk derse başlamadan önce bir dakikalık saygı duruşunda bulunuldu.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in imzasıyla illere gönderilen "Deprem Şehitleri İçin Saygı Duruşu" konulu genelge doğrultusunda, Türkiye genelindeki tüm temel eğitim ve ortaöğretim kurumlarında anma programı düzenlendi.

Her okulun kendi ders başlama saatine göre eğitim öğretim faaliyetlerine geçilmeden önce öğrenciler, öğretmenler ve okul yöneticilerinin katılımıyla saygı duruşu gerçekleştirildi.

Uygulama, 6 Şubat depremlerinde hayatını kaybeden vatandaşların anılması ve afet bilincinin canlı tutulması amacıyla yapıldı. Saygı duruşunun ardından eğitim öğretim faaliyetlerine geçildi.