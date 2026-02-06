Okullarda 6 Şubat depremlerinde hayatını kaybedenler için saygı duruşunda bulunuldu

Okullarda "asrın felaketi" olarak nitelendirilen 6 Şubat 2023'teki Kahramanmaraş merkezli depremlerin yıl dönümü dolayısıyla ilk derse başlamadan önce 1 dakikalık saygı duruşunda bulunuldu.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in imzasıyla illere gönderilen "Deprem Şehitleri İçin Saygı Duruşu" konulu yazı doğrultusunda, tüm temel eğitim ve ortaöğretim kurumlarında, 6 Şubat depremlerinde hayatını kaybeden vatandaşlar saygı duruşuyla anıldı.

Öğrenciler, ilk derse başlamadan önce 1 dakikalık saygı duruşunda bulundu.

Depreme Malatya'da yakalanan fen bilgisi öğretmeni Semra Demirhan Yıldız, Ankara'da Mamak Şehitlik Ortaokulu'nda düzenlenen törende, kaybedilenleri unutmamak, onların hatırasını yaşatmak ve bu büyük acıdan dersler çıkarmanın herkesin ortak sorumluluğu olduğunu dile getirerek, öğrencileri 6 Şubat depremlerinde hayatını kaybeden tüm vatandaşlar için 1 dakikalık saygı duruşuna davet etti.

Yıldız, saygı duruşunun ardından acının yüreklerdeki yerini koruduğunu ifade ederek, "Geride kalanların sabrı, kaybettiklerimizin hatırası ise bizlere emanettir. Ben de bu depremi Malatya'da yaşamış biri olarak yaşananların sadece bir gün değil, bir ömür unutulmayan bir iz olduğunu çok iyi biliyorum." dedi.

Ankara İl ve İlçe Milli Eğitim Müdürlükleri ile görev yaptığı okulda yanında olan herkese teşekkür eden Yıldız, "Rabb'im hayatını kaybeden tüm vatandaşlarımıza rahmet eylesin. Yakınlarını kaybedenlere ve aziz milletimize başsağlığı diliyorum. Yüce Rabb'im ülkemizi ve milletimizi bir daha böyle acılarla, böyle afetlerle sınamasın." ifadelerini kullandı.