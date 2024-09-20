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Rize'de yangın merdiveninden düşen 14 yaşındaki öğrenci hayatını kaybetti

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Rize'de, 14 yaşındaki Gizem K., öğrenim gördüğü ortaokulun 4. katında yangın merdiveninden düşerek hayatını kaybetti. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.

Olay, saat 11. 00 sıralarında, Müftü Mahallesi Atatürk Caddesi'ndeki Rize Anadolu İmam Hatip Ortaokulu'nda meydana geldi. 8'inci sınıf öğrencisi Gizem K., sınıfının bulunduğu 4'üncü katta, bina içindeki yangın merdiveninden düştü. Öğrencinin düştüğünü gören arkadaşları, durumu öğretmenlerine haber verdi.

HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

İhbar üzerine okula gelen sağlık ekiplerinin müdahalede bulunduğu Gizem K., Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Gizem K., tüm çabalara karşın kurtarılamadı. Olay sonrası okulda incelemelerde bulunan polis ekiplerinin yürüttüğü soruşturma sürüyor.

Rize'de yangın merdiveninden düşen 14 yaşındaki öğrenci hayatını kaybetti
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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