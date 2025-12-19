Haberler

Şakalaştığı okul arkadaşı, taşla Hasan Berat'ı hastanelik etti

Güncelleme:
Konya'da 8'inci sınıf öğrencisi Hasan Berat Güldağı, okul arkadaşı tarafından başından yaralandı. Yoğun bakımda tedavi gördükten sonra taburcu olan Güldağı'nın babası, saldırganın serbest kalmasına tepkili. Oğlunun durumu nedeniyle eğitiminde sorunlar yaşadığını belirtiyor.

KONYA'da 8'inci sınıf öğrencisi Hasan Berat Güldağı (13), şakalaştığı okul arkadaşı T.F.'nin (13) attığı taşla başından yaralandı. Yoğun bakım ünitesine kaldırılan Hasan Berat'ın kırıklar oluşan kafatası, titanyum parçalarıyla tedavi edildi. Taha Güldağı, oğlunu yaralayan T.F.'nin 6 gün tutuklu kaldıktan sonra serbest bırakıldığını belirterek, "Ben çocuğumu hastaneden çıkarmadan, diğer çocuk tahliye oluyor ve sosyal medya hesaplarından 'Baba tahliye' diye paylaşım yapıyor. Adalet istiyoruz" dedi.

Mehmet Beğen Ortaokulu öğrencisi Hasan Berat Güldağı, 8 Aralık'ta okul takımının antrenmanına gitti. Antrenman çıkışı Güldağı ile okul ve takım arkadaşı T.F. yolda yürürken şakalaşmaya başladı. T.F. iddiaya göre bir süre sonra, Hasan Berat Güldağı'nın önce ayağına, sonra da başına taş attı. Başından yaralanan Güldağı, kaldırıldığı hastanede yoğun bakım ünitesinde tedaviye alındı. Buradaki tedavisinin ardından Hasan Berat Güldağı, taburcu edildi. Hastanede fizik tedaviye devam eden Hasan Berat Güldağı, yaşadıklarını anlattı:

"Okul takımın antrenmanına gittik. Çıktık oradan, giderken şakalaştık. Dart falan attık birbirimize. İlk başta ayağıma taş attı. Biraz durdum, ayağıma baktım bir şey var mı diye. Ondan sonra 'Ne yapıyorsun, yürüyemiyorum, çok ağrıdı' dedim. O da beni itti. O sırada yerden taş aldı, kafama attı. Çok yakındık zaten. Yandaki ablalar yardım etti, beni hastaneye götürdüler. Yoğun bakıma aldılar. Her yerim çok ağrıyordu. Çok kanadı. Ameliyat oldum çıktım. Bacaklarımda ve kollarımda çok ağrı oldu. Geceleri hiç uyuyamadım ağrıdan. Hala fizik tedavim devam ediyor" diye konuştu.

'TAHLİYE OLMASINA TEPKİ'

Taha Güldağı oğlunu yaralayan T.F.'nin 6 gün tutuklu kaldıktan sonra serbest bırakıldığını belirterek, şunları söyledi:

"Bana, telaş yapmayayım diye düşme olayı dediler. Hastaneye gittiğimde, kötü bir durumla karşılaştık. Kafatasında ezilme, kırık parçaları varmış. Beyin zarında yırtılmış, beyin hava almış. Meram'daki hastaneden Konya Şehir Hastanesi'ne sevk olduk. Yoğun bakımda kaldı. Beyinde kanama olduğu için ertesi gün ameliyata alamadılar. Kanı yavaşlatmak için ilaç tedavisi sonrası ameliyata aldılar ve 4 saat süren ameliyat oldu. Beynindeki kemikler o kadar parçalandığı için kemikleri yerine koyamamışlar ve titanyum parça takmışlar. 36 tane vidayla tutturmuşlar kafasına. Üzücü bir olay. Pıhtı attığı için de sol kolunu tam kullanamıyor. Ayaklarında da sorun var. Fizik tedavisi görüyor. Çok üzgünüz. Biz hastanede halen tedavi görürken oğlumu yaralayan çocuk, nasıl serbest bırakılıyor. Daha biz hastanede yatarken serbest kaldı. Nasıl adalet sistemi? Ben hastaneden çocuğumu çıkaramadan, diğer çocuk tahliye oluyor ve sosyal medya hesaplarından 'Baba tahliye' diye paylaşım yapıyor. Çocukta bir çekinme yok. Yapılan çok güzel bir hareketmiş gibi paylaşımda bulunuyor. Biz adalet istiyoruz. Oğlum, 8'inci sınıf öğrencisi ve LGS sınavına girecek, derslerinden geri kaldı. Sınava nasıl girecek."

500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

