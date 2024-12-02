Okulda öğretmenler arasında kavga: İki öğretmen darbedildi

Adana'da Camili Akarca Ortaokulu'nda meydana geldi. Okulda öğretmenlik yapan ismi öğrenilemeyen bir kadın, iddiaya göre erkek bir meslektaşıyla ders programıyla ilgili tartıştı. Kadının olayı anlattığı ağabeyi, tartışmanın ardından okula gelip, sınıfta bulunan erkek öğretmene saldırdı.

İKİ ÖĞRETMEN DARP EDİLDİ

Bu sırada okulda bulunan bir erkek öğretmen araya girmek istedi ancak tekme ve yumrukların hedefi oldu. Saldırıya uğrayan iki öğretmen kendilerini sınıfa kilitledi. Sınıfın kapısını tekmeleyen şüpheli, daha sonra okuldan ayrıldı. Olay anı, okulun güvenlik kamerasına yansıdı. Hastaneye giderek darp raporu alan iki öğretmenin, saldırgan hakkında şikayette bulunduğu öğrenildi.