Okulda her bir bölüme şehit öğretmenlerinin adını verdiler

Okulda her bir bölüme şehit öğretmenlerinin adını verdiler
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Okulda her bir bölüme şehit öğretmenlerinin adını verdiler Erzurum'un Çat ilçesine bağlı Soğukpınar Mahallesinde okul binası yapılan tadilat ile yeni yüzüne kavuşturuldu.

Okulda her bir bölüme şehit öğretmenlerinin adını verdiler

ERZURUM - Erzurum'un Çat ilçesine bağlı Soğukpınar Mahallesinde okul binası yapılan tadilat ile yeni yüzüne kavuşturuldu. Yapılan tadilat çalışmaları kapsamında okulun her bir bölümüne bölgede şehit olan öğretmenlerin adı verildi.

Okul Müdürü Mehmet Akif Eryaktı, Soğukpınar İlk/Ortaokulu olarak önemli bir adım attıklarını belirterek, "Okulumuzun yanında bulunan, uzun süredir pasif durumda olan binamızı yeniden ele aldık. Ama sadece bir tadilat yapmadık. Bu binayı; vefa, şükran ve saygıyla yoğrulmuş bir eğitim alanına dönüştürdük. Beş sınıftan oluşan bu yapının her bir bölümüne, Erzurum'da görev yaparken şehit olan kıymetli öğretmenlerimizin adlarını verdik; Ragıp Köse, Nurullah Saraç, Ersoy Yorulmaz, Ali Bulut ve Alihan Han. Her biri bu topraklara ilim tohumu gibi saçılırken, en kıymetli olanı canını verdi. Biz de onların adını yaşatmak için somut bir adım attık" dedi.

Yapılan çalışmalar kapsamında rehberlik servisini, müzik sınıfını, resim sınıfını, kütüphaneyi ve laboratuvarı baştan sona yenilediklerini anlatan Okul Müdürü Mehmet Akif Eryaktı, "Bu alanlara sadece mobilya koymadık, anlam kattık. Çocuklarımız o sınıflara her girdiğinde bir ismi değil, bir hikayeyi, bir fedakarlığı görecek. Elbette bu ilk değil. Daha önce okulumuza modern bir konferans salonu kazandırdık. Sinema salonumuzu hizmete açtık. Ana sınıfımızı okul binasından çıkarıp, atıl durumdaki bir lojmana taşıyarak bağımsız, donanımlı bir anaokuluna dönüştürdük. Öğretmenler odamızı genişleterek eğitimcilerimize daha rahat bir ortam sağladık. Ancak bugün özellikle altını çizmek istiyorum: Şehit öğretmenlerimizin adını yaşatmak bizim boynumuzun borcudur. Bu bir görevdir. Millet olarak değerlerimize ne kadar sahip çıkarsak, o kadar güçlü oluruz. Soğukpınar İlk/Ortaokulu olarak bu bilinçle çalışmaya, üretmeye, yaşatmaya devam edeceğiz" şeklinde konuştu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / TANER SARI - Güncel
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