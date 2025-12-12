Karaca, Okul Servisinin Önünden Geçti

BARTIN'ın Ulus ilçesi Zafer köyünde öğrencileri taşıyan okul servisinin önüne çıkan karaca, bir evin demir bahçe korkuluklarından atladı. O anlar, cep telefonuyla kaydedildi.

Zafer köyünde taşımalı eğitim yapan servis minibüsünün önüne, asfalt yolda dişi karaca çıktı. Bir süre servisin önünde koşan karaca, bir evin 1 metre yüksekliğindeki demir korkuluğundan atlayarak bahçeye girdi. Karaca, daha sonra bahçedeki diğer demir korkulukları da aşarak ormana kaçtı. Karacayı gören minibüsteki öğrenciler, o anları cep telefonuyla kaydetti.