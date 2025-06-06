Okul servisi sahibinden lise öğrencisine çekiçle saldırdı

Balıkesir'in Bigadiç ilçesinde, okul servisi sahibi H.Y. (75), tartıştığı lise öğrencisi A.K.'yı (17) imdat çekiciyle başından yaraladı. Şüpheli H.Y., gözaltına alındı.

LİSE ÖĞRENCİSİNE ÇEKİÇLE VURDU

Olay, 3 Haziran günü ilçeye bağlı kırsal Çeribaşı Mahallesi'nde meydana geldi. Taşımalı eğitim kapsamında Bigadiç'teki bir lisede öğrenim gören A.K. ile dönüş yolunda serviste bulunan araç sahibi H.Y. arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine H.Y., serviste bulunan acil durum çekicini alarak A.K.'nın başına vurdu.

ARAÇ SAHİBİ GÖZALTINDA

Servisteki diğer öğrencilerin araya girmesiyle kavga sonlandırıldı. Yaralanan A.K., durumu ailesine bildirildi. Öğrencinin babası R.K., sürücü H.Y. hakkında jandarmaya şikayette bulundu. İhbar üzerine harekete geçen ekipler, H.Y.'yi gözaltına aldı.

MÜFETTİŞ GÖREVLENDİRİLDİ

Olayla ilgili Balıkesir İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nden yazılı açıklama yapıldı. Açıklamada, yaşanan olayın ardından ilgili servisin sözleşmesinin feshi sürecinin başlatıldığı ve konunun detaylı şekilde incelenmesi için Balıkesir Valiliği tarafından müfettiş görevlendirildiği belirtildi.