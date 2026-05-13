Okul saldırılarının ardından tehdit içerikli paylaşım yapan 36 çocuğa sosyal destek verilecek

Kahramanmaraş ve Şanlıurfa'daki okul saldırılarının ardından, sosyal medyada tehdit içerikli paylaşımlar yapan 36 suça sürüklenen çocuğa sosyal ve psikolojik destek sağlanacak. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, çeşitli kurumlarla birlikte, çocuklara koruyucu tedbirler ve eğitimler planlıyor.

Kahramanmaraş ve Şanlıurfa'daki okul saldırılarının ardından sosyal medyada tehdit içerikli paylaşımlar yaptığı gerekçesiyle haklarında soruşturma yürütülen 36 suça sürüklenen çocuğa (SSÇ) sosyal ve psikolojik destek sağlanacak.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde, İstanbul Valiliği, İl Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğü, İl Jandarma Komutanlığı Çocuk ve Kadın Kısım Amirliği'nden temsilcilerin katılımıyla okul saldırılarının ardından sosyal medyada tehdit içerikli paylaşımlar yaptıkları gerekçesiyle haklarında soruşturma başlatılan suça sürüklenen çocuklara ilişkin toplantı gerçekleştirildi.

Toplantıda, Başsavcılık koordinesinde, Çocuk Koruma Kanunu kapsamında destekleyici ve koruyucu tedbirler alınmasına yönelik Valilik bünyesindeki İl Koordinasyon Kurulu'na bağlı alt kurul kurulmasına karar verildi.

Alınan karar doğrultusunda, hakkında soruşturma yürütülen suça sürüklenen çocuklardan 27'sine danışmanlık tedbiri, 6'sına psikiyatrik sağlık tedbiri, 2'sine eğitim tedbiri, 1'ine de bakım desteği uygulanacak.

Toplantıda ayrıca, suça sürüklenen çocuklara özellikle hukuk eğitimi verilerek nelerin suç olduğu, işlendiği takdirde karşılaşacakları sonuçların neler olabileceği gibi konularda bilgi sahibi olmalarına yönelik eğitim verilmesi planlandı. Böylece söz konusu çocukların daha iyi şartlara getirilmesi ve daha iyi bir kazanımla hayatlarına yön vermesinin sağlanması amaçlanıyor.

Öte yandan, 4'ü tutuklu, 26'sı "konutu terk etmeme" şeklinde adli kontrol tedbiri uygulanan toplam 56 suça sürüklenen çocuk hakkındaki soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.

Kaynak: AA / Zeynep Yeşildal
Yorumlar (3)

Haber YorumlarıBedriye Müge Mermer:

Allahu kerim bu çocuklara böyle bir fırsat verilmesi çok güzel şey masallah Devletimiz elhamdülillah çocuklarımızın ıslahı için çalışıyor danışmanlık ve eğitim desteği çok önemli inşallah bu çocuklar doğru yola gelir

Haber YorumlarıDilek Ünek:

36 çocuk tehdit paylaşmış ama 56 çocuğun dosyası var toplam yani çoğu hala işlemiyor bu sistem İnsan hakkı filan demediler ama hayvanlara yapılanlar görülüyor ya bunlar da çocuk diye hafife alınıyor

Haber YorumlarıFiliz Akpınar:

çocukların tehdit paylaşması çok yanlış ama bu yaşta insan çok etkilenebiliyor sosyal medyadan filan. umarım bu destek programı gerçekten işe yarar ve çocuklara doğru yolu gösterir. laik bir toplum için eğitim ve bilinçlendirme şart ama aynı zamanda psikolojik destek de gerekli bence. sağlıklı bireyler yetiştirmemiz lazım

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

