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Okul Müdürü Filistin'e Destek İçin Maskeyle Kürsüye Çıktı

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Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesindeki Ertuğrul Gazi Anadolu Lisesi mezuniyet töreninde, okul müdürü Muammer Akçay, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına tepki göstermek amacıyla Filistin bayrağının renklerine boyanmış maskeyle kürsüye çıktı. Konuşmasında Filistin'e destek çağrısı yapan Akçay, öğrenciler ve aileler tarafından alkışlandı.

Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesindeki Ertuğrul Gazi Anadolu Lisesinin müdürü Muammer Akçay, mezuniyet töreninde kürsüye Filistin bayrağının renklerine boyanmış maskeyle çıkarak İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına tepki gösterdi.

Kapaklı Ertuğrul Gazi Anadolu Lisesi'nde mezuniyet töreni düzenledi.

Törende konuşma yapan okul müdürü Muammer Akçay, kürsüye Filistin bayrağının renklerinde maskeyle çıktı.

Akçay'ın, Filistin'e destek amaçlı yaptığı hareket, aileler ve öğrencilerden alkış aldı.

Konuşmasında Filistin'e destek çağrısı yapan Akçay, Gazze'de yaşananlara sessiz kalınmaması gerektiğini belirtti.

Okulu birincilik le bitiren Afşin Yalçın da Filistin ve Doğu Türkistan'da zulüm altında olan çocukların eğitim ve öğretimden mahrum kaldığını ifade etti.

Bazı öğrenciler de törende Filistin bayrağı açtı.

Kaynak: AA / Güncel

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