Üye Girişi
Haberler

Okul kıyafeti giydirdiği mankenleri boyunlarına ip bağlayıp sallandırdı

Okul kıyafeti giydirdiği mankenleri boyunlarına ip bağlayıp sallandırdı
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Gaziantep'te okul kıyafetleri satan bir mağazada çekilen fotoğraf büyük tartışma yarattı. Mağazanın okul kıyafeti giydirdiği cansız mankenleri boynuna ip bağlayıp sallandırdığı görüldü.

Gaziantep'te çekildiği öğrenilen bir fotoğraf kısa sürede paylaşım rekorları kırarken, mağazaya yönelik tepkiler de çığ gibi büyüdü.

Okul kıyafeti giydirdiği mankenleri boyunlarına ip bağlayıp sallandırdı

"OKULDAN MI SOĞUTMAK İSTİYORSUNUZ?"

Okul kıyafetleri satan bir mağaza, cansız mankenleri boyunlarına ip bağlayıp sallandırdı. Çok sayıda kullanıcı mağazanın bu hareketine sert çıkarken "Çocukları okuldan mı soğutmak istiyorsunuz?" sorusunu yönelttiler.

Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
Haberler.com - Güncel

Gaziantep Güncel

Kilis'te mayınlı bölgeye 2 havan mermisi düştü! Bölgede yangın çıktı

Kilis'e 2 havan mermisi düştü! Bölgeden alevler yükseliyor

 Hakkında zorla getirilme kararı çıkarılan Kılıçdaroğlu meydan okudu

Kılıçdaroğlu meydan okudu: Geri adım atarsam namerdim

 Kılıçdaroğlu hakkındaki zorla getirilme kararı Meclis'i karıştırdı: Alabiliyorsanız gelin alın

Kılıçdaroğlu hakkındaki karar Meclis'te ortalığı fena karıştırdı
Okul müdürüne silah çeken öğretmen bir süredir mobinge maruz kalıyormuş

Okul müdürüne silah çeken öğretmenin ilk ifadesi ortaya çıktı
500

Yorumlar (3)

Spectrum:

Bir ülkeyi yıkmak istiyorsanız nükleer füzelere ya da silahlara gerek yok, eğitimi bitirdiğinizde o ülke günden güne yok olur

17
2
yanıtYanıtla
Hikmet Demirci:

Muhtemelen bilinçsizce yapılmış. Ancak bir işletme bunun nasıl yapılması gerektiğini bilmiyorsa işletmeyi kapatmalıdır.

13
1
yanıtYanıtla
Anty-Partizan:

Boyle Ulkeye Oyle Millet..

7
0
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
15-16 Ekim bugün ve yarın İstanbul'da hava durumu nasıl olacak, yağış var mı? 16-17 Ekim Akaryakıt Fiyatları: Benzine, motorine, mazota zam veya indirim var mı, gelecek mi? ÇNRA nedir, ÇNRA özellikleri nelerdir? Kilis SON DAKİKA! (VİDEO) Kilis havan mermisi çatışma son durum ne, Kilis'te ne oluyor 16 Ekim Çarşamba? Havan mermisi nedir? Havan topu etkili menzili ne kadardır? Kilis'e havan mermisi kim attı, nereden atıldı? Kilis'e atılan havan mermileri nereye düştü? MasterChef süt böreği tarifi! En güzel süt böreği tarifi! süt böreği tarifi nasıl yapılır? süt böreği için malzemeler! MasterChef fincan böreği tarifi! En güzel fincan böreği tarifi! fincan böreği tarifi nasıl yapılır? Fincan böreği için malzemeler! Kamuya personel alımı ilanları Diyarbakır yarın okullar tatil mi 17 Ekim Perşembe? Malatya yarın okullar tatil mi 17 Ekim Perşembe?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.