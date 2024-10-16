Okul kıyafeti giydirdiği mankenleri boyunlarına ip bağlayıp sallandırdı

Gaziantep'te çekildiği öğrenilen bir fotoğraf kısa sürede paylaşım rekorları kırarken, mağazaya yönelik tepkiler de çığ gibi büyüdü.

"OKULDAN MI SOĞUTMAK İSTİYORSUNUZ?"

Okul kıyafetleri satan bir mağaza, cansız mankenleri boyunlarına ip bağlayıp sallandırdı. Çok sayıda kullanıcı mağazanın bu hareketine sert çıkarken "Çocukları okuldan mı soğutmak istiyorsunuz?" sorusunu yönelttiler.