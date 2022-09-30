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Okul inşaatında saçağın çökmesi sonucu bir işçi hafif yaralandı

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Okul inşaatında saçağın çökmesi sonucu bir işçi hafif yaralandı

Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde okul inşaatında saçağın çökmesi sonucu bir işçi hafif yaralandı.

Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde okul inşaatında saçağın çökmesi sonucu bir işçi hafif yaralandı.

Hızırtepe Mahallesi'nde inşaatı süren ortaokul binasının giriş tarafındaki saçak, beton döküldüğü sırada çöktü.

Saçağın değdiği iskelede bulunan işçi M.Ş.U, bacağından hafif şekilde yaralandı. İşçinin sağlık kontrolleri ayakta gerçekleştirildi.

Bölgeye tedbir amaçlı sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kaynak: AA / Ömer Faruk Şimşek - Güncel

Sakarya Güncel Haberler

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