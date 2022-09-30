Okul inşaatında saçağın çökmesi sonucu bir işçi hafif yaralandı Güncel Haberler Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde okul inşaatında saçağın çökmesi sonucu bir işçi hafif yaralandı. Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde okul inşaatında saçağın çökmesi sonucu bir işçi hafif yaralandı. Hızırtepe Mahallesi'nde inşaatı süren ortaokul binasının giriş tarafındaki saçak, beton döküldüğü sırada çöktü. Saçağın değdiği iskelede bulunan işçi M.Ş.U, bacağından hafif şekilde yaralandı. İşçinin sağlık kontrolleri ayakta gerçekleştirildi. Bölgeye tedbir amaçlı sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Güncel Kaynak: AA / Ömer Faruk Şimşek Sakarya Güncel Haberler

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