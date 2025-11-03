Haberler

Okul Çevresi Denetimleri Başlatıldı

Güncelleme:
Erzurum İl Emniyet Müdürü Onur Karaburun, okul çevrelerinde güvenlik sağlamak amacıyla Yıldızkent Borsa İstanbul Anadolu Lisesi'ni ziyaret etti. Öğrencilerle sohbet eden Karaburun, okulların güvenliğinin artırılması için emniyet güçlerinin devriye gezdiğini belirtti.

Erzurum İl Emniyet Müdürü Onur Karaburun, okul çevresi denetimleri kapsamında ziyaret ettiği lisedeki öğretmen ve öğrencilerle buluştu.

Karaburun, "Geleceğimizin Teminatı Çocuklarımızın Yanındayız, İyi Ki Varsınız" konulu denetim kapsamında, "Okul Polisi" yeleği ile Palandöken ilçesinde bulunan Yıldızkent Borsa İstanbul Anadolu Lisesi'nde ziyaret ettiği öğrencilerle sohbet etti.

Ardından öğretmenlerle buluşan Karaburun, emniyet güçlerinin özellikle okul çevrelerinde yaptığı çalışmalar ve tedbirler hakkında bilgi verdi.

Karaburun, "Türkiye'de daha önce yapılmamış birşey yaptık ve okul çevrelerinde bütün okullarımızı polislere zimmetledik. Okul çevrelerinde o arkadaşlarımız görevli devriye halinde geziyorlar. Oradaki internet kafeleri, büfeleri, parkları ve hatta yolda bulunan şüpheli şahıslar ve araçlar arkadaşlarımız inceliyorlar, kontrol ediyorlar." dedi.

Emniyet güçlerinin okul çevresindeki güvenlik konusunda topyekun hareket içinde olduklarını da kaydeden Karaburun, herhangi bir ek talimat almayan ekiplerin okul çevresinde beklediklerini aktardı.

Karaburun, uygulamaları eğitim sezonunun bitimine kadar sürdüreceklerini belirterek, "Çocuklarımızı gereksiz, ilgisiz, hiç kimsenin rahatsız etmesine izin vermeyeceğiz. Çocuklarla hiç kimse eğitimini etkileyecek bir diyalog içinde bulunamayacak, giremeyecek." diye konuştu.

Müdür Karaburun, öğretmenlerle buluşmasında, gelen talepleri de not aldı.

Kaynak: AA / Tevhid Furkan Nehri - Güncel
title
