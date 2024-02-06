Okul bahçesinde bıçaklı saldırıya uğrayan baba hayatını kaybetti

KOCAELİ'nin Derince ilçesinde çocuğunu almak için gittiği okulun bahçesinde bıçaklı saldırıya uğrayan Murat Tosun (32) hayatını kaybetti.

Olay, dün akşam saatlerinde Turgut Özal Caddesi'ndeki Kocaeli Öğretmenler İlkokulu'nun bahçesinde meydana geldi. Okula çocuğunu almayan giden Murat Tosun, 2 kişinin bıçaklı saldırısına uğradı. Şüpheliler kaçarken; bıçak darbeleriyle ağır yaralanan Tosun, Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Servis şoförlüğü yaptığı belirtilen evli ve 3 çocuk babası Tosun, bu sabah hayatını kaybetti.

Polis, kaçan şüpheleri yakalamak için çalışma başlattı.