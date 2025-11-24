Haberler

Oktay Türkoğlu İçin Anma Töreni Düzenlendi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Van depreminde hayatını kaybeden öğretmen Oktay Türkoğlu, 24 Kasım Öğretmenler Günü'nde Amasya'nın Taşova ilçesinde düzenlenen anma töreniyle yad edildi. Törene katılan İlçe Milli Eğitim Müdürü ve öğretmenler, Oktay Türkoğlu'nu unutmadıklarını vurguladılar.

Van depreminde enkaz altında kalarak hayatını kaybeden öğretmen Oktay Türkoğlu için 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla Amasya'nın Taşova ilçesinde anma töreni düzenlendi.

Van Zübeyde Hanım İlköğretim Okulu'nda zihinsel engelliler öğretmeni olarak görev yaparken 23 Ekim 2011'de meydana gelen depremde eşi Emel Çiler Türkoğlu ile yaşamını yitiren Oktay Türkoğlu'nu meslektaşları unutmadı.

Taşova İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Tümer, Oktay Türkoğlu'nun mezarı başındaki anma töreninde yaptığı konuşmada, öğretmenler ve eğitim camiası için 24 Kasım Öğretmenler Günü'nün önemine değindi.

Hayatını kaybeden öğretmenlere Allah'tan rahmet dileyen Tümer, "Bundan tam 14 yıl önce mesleğinin baharında ilk atandığı görev yerinde mesleğinin başında hayatını kaybeden ilçemiz öğretmenlerinden Oktay Türkoğlu'nun kabrini ziyaret edip anmaya geldik. Kendisini hiçbir zaman unutmadığımızı ve unutmayacağımızı ifade etmek istiyorum. Öğretmenlik mesleği sadece insan hayatında sağken ve yaşarken yapılan bir meslek değil aynı zamanda öldükten sonra da yetiştirdiğimiz öğrenciler ile varlığımızı devam ettiren bir meslektir." diye konuştu.

Törene Türkoğlu çiftinin yakınları, meslektaşları ve öğrenciler katıldı.

???????

Kaynak: AA / Tevfik Öztürk - Güncel
Cumhurbaşkanı Erdoğan butona bastı, 15 bin öğretmen ataması gerçekleşti

Cumhurbaşkanı Erdoğan butona bastı, binlerce gencin hayali gerçekleşti
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Okan Buruk'tan Osimhen ve sakat oyuncular ile ilgili açıklama

Forma giyebilecek mi? Okan Buruk'tan Osimhen açıklaması
Trafikte tartıştığı sürücüye saldırmak isterken ölümden döndü

İlahi adalet! Tartıştığı sürücüye saldırmak isterken ölümden döndü
Hem Türkçe hem İngilizce yazdı! Yüksel Yıldırım'ın kızından Beşiktaş taraftarına tepki

Babasına edilen küfürleri duyunca hemen telefona sarıldı
Milyoner'e ilk dakikadan veda etti! Elendiği soru stüdyoda soğuk duş etkisi yarattı

Yarışmacının ilk soruya verdiği cevapla stüdyo buz kesti
Okan Buruk'tan Osimhen ve sakat oyuncular ile ilgili açıklama

Forma giyebilecek mi? Okan Buruk'tan Osimhen açıklaması
Erdoğan: Kılıçdaroğlu koyunlarında besledikleri yılanlardan rahatsız olmuş ve isyan etmiş

Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na destek! Bu sözler çok konuşulur
Bakanlık Türkiye'nin ünlü kozmetik devi için düğmeye bastı! 11 üründe tespit edildi

Bakanlık Türkiye'nin ünlü kozmetik devi için düğmeye bastı
Serdar Ortaç'ın eski eşinden intikam almak için başvurduğu yöntem akılalmaz

Serdar Ortaç'tan akılalmaz intikam! Eski eşini çılgına çevirdi
Union Saint-Gilloise'dan Galatasaray ve Fenerbahçe kıyası: Atmosfer daha çılgın

G.Saray ve Fenerbahçe'yi kıyasladılar: Atmosferleri daha çılgın
Hakemden maç esnasında hayat kurtaran müdahale

Hakemden maç esnasında hayat kurtaran müdahale
Hande Erçel'e sette doğum günü sürprizi

Şaşkınlığı yüzüne yansıdı! Sette sürpriz doğum günü pastası
Erdoğan 'Felaketi yaşıyoruz' demişti, nüfus rakamları haklı çıkardı

Erdoğan "Felaketi yaşıyoruz" demişti, rakamlar haklı çıkardı
Koli basili uyarılarını umursamayan kadın telefonu için nehre girdi

Koli basilini umursamadı, telefonu için nehre girdi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.