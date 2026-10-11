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Oktay Saral, sigara alımında TC kimlik istenmesine yönelik hazırlığa tepki gösterdi

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Oktay Saral, sigara alımında TC kimlik istenmesine yönelik hazırlığa tepki gösterdi
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Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Oktay Saral, sigara alımında TC kimlik numarası istenmesine yönelik düzenleme hazırlığına tepki gösterdi. Saral, mahremiyet endişesi yaratacak kararlar alınmadan önce düşünülmesi ve Cumhurbaşkanı'nın yükünün artırılmaması gerektiğini belirtti.

(ANKARA) - Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Oktay Saral, Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu tarafından açıklanan sigara alırken vatandaştan TC kimlik numarası isteneceğine yönelik düzenleme hazırlığına tepki göstererek, "Vatandaşın aklında soru işaretleri oluşturacak, mahremiyet endişesi doğuracak kararlar alınmadan önce bir kez daha düşünülmelidir. Sayın Cumhurbaşkanımız bir yandan ülkemizin meseleleriyle mücadele ederken, diğer yandan milletin tepkisini çekecek kararların yükünü taşımak zorunda bırakılmamalıdır" ifadesini kullandı.

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Oktay Saral, Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu'nun açıkladığı sigara alırken vatandaşların TC kimlik numalarının talep edileceğine yönelik düzenleme hazırlığına sosyal medya üzerinden tepki gösterdi. Saral, şunları kaydetti:

"Sigaranın zararlı olduğunu hepimiz biliyoruz. Ancak bir paket sigara almak için vatandaştan T.C. kimlik numarası istenmesi de kabul edilebilir bir uygulama olarak görülmemelidir. Vatandaşın aklında soru işaretleri oluşturacak, mahremiyet endişesi doğuracak kararlar alınmadan önce bir kez daha düşünülmelidir. Sayın Cumhurbaşkanımız bir yandan ülkemizin meseleleriyle mücadele ederken, diğer yandan milletin tepkisini çekecek kararların yükünü taşımak zorunda bırakılmamalıdır. Cumhurbaşkanımıza destek olmak, onun yükünü artırmakla değil, milletin gönlünü kazanacak doğru adımlar atmakla mümkündür. Bu konuda milletimizin sesini duyup, sağduyuyla hareket etmek gerekmektedir."

Sağlık Bakanı Memişoğlu, dün katıldığı televizyon programında kanun hazırlığında olduklarını belirterek, "Esas amacımız şu, belli yaşın altındaki insanlara sigara satılması yasak. Bu satışın TC kimlik numarasını ibraz ederek yapılması sağlanacak. Bu çok önemli bir şey. Yani kime sattığı söylenecek" ifadelerini kullanmıştı.

Kaynak: ANKA
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