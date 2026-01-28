Hatay'da öksüz ve yetim çocuklar trafik denetimine katıldı
Hatay'da 'Yüreğimizdeki Işık' projesiyle desteklenen öksüz ve yetim çocuklar, polis ekipleriyle trafik denetimine katıldı. 15 çocuk, trafik kontrol noktalarında polisle birlikte çalışarak araç sürücülerine ikramda bulundu.
Hatay Valiliği tarafından yürütülen proje kapsamında 15 öksüz ve yetim çocuk, İskenderun-Antakya kara yolunda uygulama yapan ekiplere eşlik etti.
Polis üniforması giyen çocuklar, ekiplerle trafik denetimi yaptı.
Çocuklar, uygulama noktasında durdurulan araçlardaki kişilere çikolata ve kolonya ikram etti.