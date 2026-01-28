Haberler

Hatay'da öksüz ve yetim çocuklar trafik denetimine katıldı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Hatay'da 'Yüreğimizdeki Işık' projesiyle desteklenen öksüz ve yetim çocuklar, polis ekipleriyle trafik denetimine katıldı. 15 çocuk, trafik kontrol noktalarında polisle birlikte çalışarak araç sürücülerine ikramda bulundu.

Hatay'da "Yüreğimizdeki Işık" projesiyle desteklenen öksüz ve yetim çocuklar, polis ekipleriyle trafik denetimine katıldı.

Hatay Valiliği tarafından yürütülen proje kapsamında 15 öksüz ve yetim çocuk, İskenderun-Antakya kara yolunda uygulama yapan ekiplere eşlik etti.

Polis üniforması giyen çocuklar, ekiplerle trafik denetimi yaptı.

Çocuklar, uygulama noktasında durdurulan araçlardaki kişilere çikolata ve kolonya ikram etti.

Kaynak: AA / Ali Küçük - Güncel
Trump'ın tehdidine İran'dan yanıt: ABD saldırırsa sert karşılık veririz

Trump'ın tehdidi hiç korkutmadı! İran'ın yanıtı zehir zemberek
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Yılmaz Güney'e 'Terörist' diyen Savcı Yavuz Engin'e Külliye'den tepki

Yılmaz Güney'e "Terörist" diyen savcıya Külliye'den sert tepki
Köfteci Yusuf'a büyük şok! 163 bin kişinin verileri ihlal edildi

Resmi açıklama geldi! Ünlü köfte zincirine büyük şok
Görenler tanıyamıyor! İşte cezaevinden tahliye olan Sinan'ın son hali

Görenler tanıyamıyor! İşte cezaevinden tahliye olan Sinan'ın son hali
1 aylık bekleyişe değiyor! Beşiktaş'tan üst üste dört transfer birden

1 aylık bekleyişe değiyor! Üst üste dört transfer birden
Yılmaz Güney'e 'Terörist' diyen Savcı Yavuz Engin'e Külliye'den tepki

Yılmaz Güney'e "Terörist" diyen savcıya Külliye'den sert tepki
Boşanma aşamasındaki eşine kaldırım taşıyla saldırdı

Boşanma aşamasındaki eşine dehşeti yaşattı
Taraftar tedirgin! Galatasaray'ın yeni yıldızı Kayserispor maçında yok

Galatasaray'ın yeni yıldızı Kayserispor maçında yok