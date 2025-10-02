Ökkeş Şendiller İçin TBMM'de Cenaze Töreni Düzenlendi

Haberler

Maraş Katliamı Davası'nda yargılanan 19. Dönem MHP Kahramanmaraş Milletvekili Ökkeş Şendiller için TBMM'de cenaze töreni gerçekleştirildi. Törene birçok siyasetçi katıldı ve Şendiller'in naaşı yarın Kahramanmaraş'ta toprağa verilecek.

(TBMM) - Ankara'da hastalığı nedeniyle tedavi gördüğü hastanede dün hayatını kaybeden Maraş Katliamı Davası'nda yargılanan 19. Dönem Milliyetçi Çalışma Partisi Kahramanmaraş Milletvekili Ökkeş Şendiller için TBMM'de cenaze töreni düzenlendi.

Maraş Katliamı Davası'nda yargılanan 19. Dönem Milliyetçi Çalışma Partisi Kahramanmaraş Milletvekili Ökkeş Şendiller için TBMM'de cenaze töreni düzenlendi. Saygı duruşu ve dua okunmasının ardından Şendiller'in naaşı cenaze arabasına konuldu, törene katılanlar, Şendiller'in ailesine taziye dileklerini iletti.

Törene, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, eski TBMM Başkanı Bülent Arınç, İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici, Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, Anahtar Parti Genel Başkanı Yavuz Ağıralioğlu, Milli Yol Partisi Genel Başkanı Remzi Çayır ve farklı partilerden milletvekilleri ve eski siyasetçiler katıldı.

Ökkeş Şendiller'in cenazesi, yarın Kahramanmaraş'taki Abdülhamit Han Camisi'nde cuma namazından sonra kılınacak cenaze namazının ardından Şeyh Adil Mezarlığı'nda toprağa verilecek.

