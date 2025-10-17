Oğuzlar'da Muhtarlar Günü Töreni Gerçekleştirildi
Çorum'un Oğuzlar ilçesinde Muhtarlar Günü dolayısıyla düzenlenen törende muhtarlar, devlet ile vatandaş arasında köprü vazifesi gördüklerini ifade ettiler. Törende saygı duruşunun ardından İstiklal Marşı okundu.
Çorum'un Oğuzlar ilçesinde Muhtarlar Günü dolayısıyla tören düzenlendi.
Oğuzlar 100. Yıl Parkı'nda düzenlenen törene Belediye Başkanı Mustafa Cebeci, kurum amirleri ile mahalle ve köy muhtarları katıldı.
Asarçayı Mahallesi Muhtarı Ali Osman Kayıkcı, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu, ardından saygı duruşunda bulunuldu, ardından İstiklal Marşı okundu.
Kayıkcı, buradaki konuşmasında, muhtarların devlet ile vatandaş arasında köprü görevi gördüğünü belirtti.???????
Kaynak: AA / Emir Yunus Basmacı - Güncel