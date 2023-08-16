Oğuzlar Belediyesi, TOKİ ve Oğuzlar Devlet Hastanesi yolunu asfaltladı

Oğuzlar Belediyesi, ilçede yeni yapılan TOKİ ve Oğuzlar Devlet Hastanesi yolunu asfaltladı. Belediye Başkanı Muzaffer Yıldırım, asfalt çalışmalarını inceledi ve ilçenin önemli yollarından birinde yenileme çalışmalarının ardından asfalt çalışmalarının tamamlandığını belirtti. Yıldırım, yeni yol kazandırılmasında emeği geçenlere teşekkür etti.