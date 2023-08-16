Oğuzlar Belediyesi, TOKİ ve Oğuzlar Devlet Hastanesi yolunu asfaltladı
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Oğuzlar Belediyesi, ilçede yeni yapılan TOKİ ve Oğuzlar Devlet Hastanesi yolunu asfaltladı. Belediye Başkanı Muzaffer Yıldırım, asfalt çalışmalarını inceledi ve ilçenin önemli yollarından birinde yenileme çalışmalarının ardından asfalt çalışmalarının tamamlandığını belirtti. Yıldırım, yeni yol kazandırılmasında emeği geçenlere teşekkür etti.
Oğuzlar Belediyesi, ilçede yeni yapılan TOKİ ve Oğuzlar Devlet Hastanesi yolunu asfaltladı.
Oğuzlar Belediye Başkanı Muzaffer Yıldırım, asfalt çalışmalarını inceledi.
Yıldırım, ilçenin önemli yollarından birinde yenileme çalışmasının ardından asfalt çalışmalarını da tamamladıklarını söyledi.
Yıldırım, ilçeye yeni yol kazandırılmasında emeği geçenlere teşekkür etti.
Kaynak: AA / Emir Yunus Basmacı - Güncel