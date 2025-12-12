"Bugün Güzel" filmi, mizah ile aşk ve dostluk bağlarını bir araya getiriyor

Hikayesi Oğuzhan Koç'a, senaryosu iAksel Bonfil'e ait "Bugün Güzel" filmi, bugün vizyona giriyor.

Yapımını TAFF Pictures'ın üstlendiği filmin yönetmen koltuğunda Mali Ergin oturuyor.

Mizah, aşk ve dostluk bağlarını bir araya getiren filmde, Oğuzhan Koç, Ayça Ayşin Turan, İbrahim Selim, Neslihan Arslan, Buçe Buse Kahraman, Derya Alabora, Şerif Erol, Nebil Sayın, Ege Aydan, Gamze Topuz ve Emre Aslan rol aldı.

Filme ilişkin AA muhabirine açıklamada bulunan Koç, Aksel Bonfil ile 2009'da "Çok Güzel Hareketler" programı vesilesiyle tanıştıklarını belirtti.

Koç, "Aksel ile neşeli, tatlı hem de duygusal bir hikaye yazalım derken, 4 yıl önce oturduk ve bu filmin temellerini attık. Hikayeyi de 4 yıl boyunca demledik. Sonunda yönetmenimiz Mali Ergin bize dahil oldu. Sevgili TAFF Pictures da 'Biz bu filmi yaparız, çok beğendik.' dedi. Biz de yola çıktık ve 4 yıl sonra bu hikayeyi seyirciyle buluşturuyoruz." diye konuştu.

Filmin dinlediği iki farklı hikayenin birleşimi olduğunu anlatan Koç, şöyle devam etti:

"Tabii bir sinema filmi olabilmesi için Aksel ile birlikte bir şeyler ekledik. Aslında izleyici de görecek, hayatın içinde ne kadar komiklik, hüzün varsa filmde var. Hayat kadar gerçek bir hikaye olmasına gayret ettik. Biz aslında çok da karışmadık. Senaryonun bizi yönlendirmesini bekledik. Hikayemize güveniyoruz. Çok tatlı ve gerçek bir hikaye oluşturduğumuza inanıyoruz."

"Tekrar dizi, sinema sektöründe çalışan bütün arkadaşlarıma çok saygı duydum"

Filmin ön hazırlığı ve senaryoyu yazma sürecinin çok uzun sürdüğünü dile getiren Koç, "Benim işim hiç bitmedi. Mali ile kurgudaydık. Çağrı (Telkıvıran) ile müziklerdeydik vesaire, ciddi eforlu çok uzun bir süreçti. Tabii bu sürekli yaptığım bir şey değil fakat tekrar dizi, sinema sektöründe çalışan bütün arkadaşlarıma çok saygı duydum. Gerçekten çok zor bir iş." değerlendirmesinde bulundu.

Oğuzhan Koç, bu yılın Türk sineması adına güzel bir sene olduğunu vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Vizyonda çok güzel filmler var. Bir hafta önce 'Adile' filmi girdi. 2-3 hafta önce sevgili Feyyaz Yiğit'in Haluk (Bilginer) abiyle filmi 'Yan Yana' vizyona girdi. Türk sineması inşallah tekrar sinema anlamında o heybetli günlerine döner. Biz de bu uğurda küçük, tatlı bir risk aldık. Biz sinemanın hastasıyız. Umuyorum seyirci de sinemanın ne güzel bir sanat olduğunu tekrar hatırlar, salonları doldurur."

Farklı bir film projesinde farklı karakterlerde oynayabileceğini söyleyen Koç, "Yarın bir gün başka tür filmler yapmak istersek, onlara göz kırptığımız bir film oldu bu. İçinde her şeyden biraz var. Tabii neden olmasın, bu biraz arz talep meselesi. Talep olursa seve seve çalışır, üretiriz." ifadelerini kullandı.

"İlk filmini çeken bir yönetmen için güzel bir şans oldu"

Yönetmen Mali Ergin ise ilk kez sinema filmi çektiğini ve çekimlerin keyifli geçtiğini belirterek, "Filmin çok güzel bir hikayesi vardı. Aksel, hikayeyi çok güzel demledi. Filme ben dahil olduktan sonra elimizdeki güzel senaryonun üzerinde biraz çalıştık. Benim için çok keyifliydi ve öğretici oldu. Finalde de içimize sindi." dedi.

Filmde çok iyi oyuncularla çalıştığını anlatan Ergin, "Aksel ve Oğuzhan ile çalışmak da benim için çok konforluydu. İlk filmini çeken bir yönetmen için güzel bir şans oldu. Yapımcılarımız da çok yardımcı oldu." diye konuştu.

Ergin, bugüne kadar çok fazla reklam ve müzik videosu çektiğini, bu anlamda set pratiğine alışkın olduğunu dile getirerek, şunları kaydetti:

"Filmde 115 dakika duygu devamlılığı konusu var. Benim için bu en önemli kısımdı. Orada da çok zorluklar yaşamadım. Çok normal bir film yapmaya çalıştık. Hayatın normal akışında, hiçbir şeyi ekstra öne çıkarmayan, gerçekten hayat gibi bir film yaptık. Film özelinde şunu söyleyebilirim, evet hayatta başımıza küçük, büyük problemler gelebilir ama bunlarla bir şekilde tanışıp, barışıp üstesinden gelebiliriz ve önemli olan her zaman 'Bugün güzel.' diyebilmek."