Oğuzeli'nde Sulama Kanalına Düşen 2 Yaşındaki Çocuk Hayatını Kaybetti

GAZİANTEP'in Oğuzeli ilçesinde oyun oynarken sulama kanalına düşen Suriyeli Hasan İbrahim (2), hayatını kaybetti.

Olay, dün akşam saatlerinde ilçeye bağlı Yalnızbağ Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya gör; Hasan İbrahim, oyun oynadığı sırada evlerinin yakınından geçen sulama kanalına düştü. Durumu fark eden ailenin müdahalesi ile çocuk, sulama kanalından çıkarıldı. Hasan İbrahim, çağrılan ambulansla Gaziantep Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Acil serviste tedaviye alınan Hasan İbrahim, kurtarılamadı. Hasan İbrahim'in cansız bedeni Gaziantep Adli tıp Kurumu morgundaki işlemlerinin ardından yakınlarına teslim edildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.