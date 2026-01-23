Haberler

Oğuzeli'nde kar yağışı etkili oldu

Güncelleme:
Gaziantep'in Oğuzeli ilçesinde etkili olan kar yağışı, parkları ve sokakları beyaza bürüyerek eşsiz manzaralar oluşturdu. Oğuzeli Belediyesi kar küreme çalışmalarıyla yolları açık tutmaya devam ediyor.

Gaziantep'in Oğuzeli ilçesinde etkili olan kar yağışıyla birlikte ilçe genelinde kartpostallık görüntüler oluştu.

Gece saatlerinden itibaren aralıklarla devam eden kar yağışı, ilçe merkezini beyaza bürürken, parklar, caddeler ve sokaklarda güzel manzaralar ortaya çıktı.

Oğuzeli Belediyesi ekipleri, kar yağışının ardından ilçe genelinde çalışmalarını hızlandırdı.

Fen İşleri Müdürlüğü koordinesinde yürütülen çalışmalarda, başta ana arterler olmak üzere ilçedeki tüm ana yolların açık tutulduğu bildirildi.

Ekiplerin kar küreme ve tuzlama faaliyetleri aralıksız sürüyor.

Oğuzeli Belediye Başkanı Bekir Öztekin, yaptığı açıklamada, vatandaşlara uyarılarda bulunarak, "Zorunlu olmadıkça trafiğe çıkılmamasını, mecbur kalınması halinde ise kar lastiği olmayan araçlarla yola çıkılmamasını rica ediyoruz. Ekiplerimiz sahada ve çalışmalarını sürdürüyor." dedi.

Yetkililer, kar yağışının devam edebileceğini belirterek, vatandaşların tedbirli olmalarını istedi.

Kaynak: AA / Mustafa Kılınç - Güncel
