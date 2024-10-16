Ogün Samast 5'inci kez Trabzon Adliyesi'nde
Ogün Samast 5'inci kez Trabzon Adliyesi'nde (2)Hrant Dink suikastinin tetikçisi Ogün Samast, tahliyesinin ardından hakkında 'silahlı terör örgütüne üye olmamakla birlikte silahlı terör örgütü adına suç işlemek' suçlamasıyla İstanbul 14'ncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde açılan davaya Trabzon 2'nci...
Ogün Samast 5'inci kez Trabzon Adliyesi'nde (2)
Hrant Dink suikastinin tetikçisi Ogün Samast, tahliyesinin ardından hakkında 'silahlı terör örgütüne üye olmamakla birlikte silahlı terör örgütü adına suç işlemek' suçlamasıyla İstanbul 14'ncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde açılan davaya Trabzon 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde SEGBİS üzerinden katıldı. Samast, ertelenen duruşmada savunma yaptıktan sonra kendisini bekleyen otomobile binerek adliyeden ayrıldı.
HABER-KAMERA : Efnan DEMİREREN/TRABZON,