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Ogün Samast 5'inci kez Trabzon Adliyesi'nde

Ogün Samast 5'inci kez Trabzon Adliyesi'nde
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Ogün Samast 5'inci kez Trabzon Adliyesi'nde (2)Hrant Dink suikastinin tetikçisi Ogün Samast, tahliyesinin ardından hakkında 'silahlı terör örgütüne üye olmamakla birlikte silahlı terör örgütü adına suç işlemek' suçlamasıyla İstanbul 14'ncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde açılan davaya Trabzon 2'nci...

Ogün Samast 5'inci kez Trabzon Adliyesi'nde (2)

Hrant Dink suikastinin tetikçisi Ogün Samast, tahliyesinin ardından hakkında 'silahlı terör örgütüne üye olmamakla birlikte silahlı terör örgütü adına suç işlemek' suçlamasıyla İstanbul 14'ncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde açılan davaya Trabzon 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde SEGBİS üzerinden katıldı. Samast, ertelenen duruşmada savunma yaptıktan sonra kendisini bekleyen otomobile binerek adliyeden ayrıldı.

HABER-KAMERA : Efnan DEMİREREN/TRABZON,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Ogün Samast Hrant Dink Politika İstanbul Trabzon Güncel Terör Hukuk Suç

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