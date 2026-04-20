Malkara'da Pazar Yerinde Oğul Veren Arılar Trafiği Durdurdu

TEKİRDAĞ'ın Malkara ilçesinde, pazar yerindeki apartmanın dış cephesine oğul veren arılar, yaya ve araç trafiğinin durmasına neden oldu. Caddede paniğe neden olan arılar itfaiye ekipleri ile bir arıcı tarafından kutuya alınarak, bölgeden uzaklaştırıldı.

İlçenin en işlek bölgesinde yer alan Şehitlik Caddesi'nde kurulan Pazartesi Pazarı'nda, 3 katlı bir binanın en üst katında dış cepheye oğul veren bal arıları, kısa süreli paniğe neden oldu. Çevredekiler ve esnafın ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler, bölgeye gelen arıcı Hakan Türkoğlu'nun yardımına başvurdu. Türkoğlu, özel kıyafetler giyerek merdivenli itfaiye aracıyla arıların yanına yaklaşıp, onları kutuya aldı. Arılar bölgeden uzaklaştırılırken, cadde bir süre yaya ve araç trafiğine kapatıldı.

Murat YAYIN / MALKARA (Tekirdağ),

