Babasını dövüp görüntüleri amcasına yollayan genç tutuklandı
Konya'da eve alkollü gelen babasını öldüresiye dövüp görüntülerini amcasına gönderen Yakup Ü., infial yaratan görüntülerin ardından gözaltına alınarak çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Akciğerindeki rahatsızlığı nedeniyle yüzde 53 oranında engeli raporu bulunan baba Selahattin Ü.'nün hakkında eve alkollü gelerek sık sık eşine karşı şiddet uyguladığı için defalarca işlem yapıldığı bildirildi.
Konya'da babası Selahattin Ü.'yü darbettiği anların videosunu kaydederek amcasına gönderen Yakup Ü., tutuklandı.
Olay, geçen çarşamba günü Selçuklu ilçesinde meydana geldi. Eve alkollü gelen babasını darbeden Yakup Ü., o anlar cep telefonuyla kayda aldı. Yakup Ü. daha sonra görüntüleri, Kocaeli'de yaşayan amcası Bayram Ü.'ye gönderdi.
"BAK BABAMI DÖVÜYORUM"
Yakup Ü., videoda evin bir odasında yerde yatan Selahattin Ü.'yü darbederken, "Bak babamı dövüyorum oh. Gurur duy yeğeninle. Bu kardeşinin ölüsü benim elimde kalacak" dediği görüntüler, sanal medyada paylaşıldı.
MAHKEMECE TUTUKLANDI
Tepki çeken görüntülere ilişkin çalışma başlatan Konya Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Yakup Ü.'yü gözaltına aldı. İfadesinin ardından dün adliyeye sevk edilen Yakup Ü., çıkarıldığı mahkemede tutuklandı.
EŞİNE ŞİDDET UYGULADIĞI İÇİN İŞLEM YAPILMIŞ
Akciğerindeki rahatsızlığı nedeniyle yüzde 53 oranında engeli raporu bulunan Selahattin Ü.'nün, daha önce eve sık sık alkollü gelerek eşi Ü.Ü.'ye karşı şiddet uyguladığı için defalarca hakkında işlem yapıldığı bildirildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.