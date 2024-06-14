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Öğretmenlerin tatil sevinci kamerada! Kağıtları havaya fırlatıp yerlerde yuvarlandılar

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Bursa'nın Yıldırım ilçesinde karneleri dağıtan ilkokul öğretmenlerinin tatil sevinci dikkat çekti. Son zilin çalmasıyla ellerindeki kağıtları havaya atan, yerlerde yuvarlanan ve koşarak okuldan çıkan öğretmenlerin çektiği klip büyük beğeni topladı.

Bursa'nın Yıldırım ilçesinde karneleri dağıtan ilkokul öğretmenlerinin tatil sevinci dikkat çekti. Son zilin çalmasıyla ellerindeki kağıtları havaya atıp, koşarak okuldan çıkan öğretmenlerin çektiği klip büyük beğeni topladı.

42 BİN 129 ÖĞRETMEN SON DERSİNE GİRDİ

Bursa'da 2023-2024 eğitim-öğretim yılı bugün çalınan son ders ziliyle tamamlandı. 2 bin 25 okulda 699 bin 229 öğrenci karnelerini alıp yaz tatiline girerken, 42 bin 129 öğretmen de son dersine girmiş oldu.

YAZ TATİLİ MUTLULUKLARI DİKKAT ÇEKTİ

Yıldırım ilçesi Millet Mahallesi'nde bulunan Şehit Piyade Onbaşı Orhan Tezcan İlkokulu'nda öğrencilerinin karnelerini dağıtarak heyecanlarına ortak olan öğretmenlerin, yaz tatili mutluluğu ise dikkat çekti. Son derz ziliyle ellerindeki kağıtları havaya atan öğretmenler, sınıflarından koşarak çıktı.

SOSYAL MEDYADA BEĞENİ TOPLADI

Öğretmenlerin koşarak okuldan ayrılmaları renkli görüntüler ortaya çıkarırken, o anlar kameraya yansıdı. Öğretmenlerin tatil heyecanı sosyal medyada da beğeni topladı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Yıldırım Bursa Tatil Güncel Haberler

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