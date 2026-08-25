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Öğretmenlerin Eylül Mesleki Çalışma Programı Açıklandı

Öğretmenlerin Eylül Mesleki Çalışma Programı Açıklandı
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Öğretmenlerin 2026-2027 eğitim yılı hazırlıkları kapsamında eylül ayı mesleki çalışma programı belli oldu. 1-4 Eylül'de çevrim içi, 7-11 Eylül'de yüz yüze gerçekleştirilecek. Uyum eğitimi de yüz yüze yapılacak.

Öğretmenlerin 2026-2027 eğitim öğretim yılı hazırlıkları kapsamındaki eylül ayı mesleki çalışma programı belli oldu.

Edirne İl Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, öğretmenlerin mesleki çalışmalarının 1-4 Eylül tarihlerinde çevrim içi gerçekleştirileceğini bildirdi.

Uyum eğitiminin yapılacağı 7-11 Eylül tarihlerindeki mesleki çalışmaların ise yüz yüze gerçekleştirileceği belirtildi.

Kaynak: AA
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