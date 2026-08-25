Öğretmenlerin Eylül Mesleki Çalışma Programı Açıklandı
Öğretmenlerin 2026-2027 eğitim yılı hazırlıkları kapsamında eylül ayı mesleki çalışma programı belli oldu. 1-4 Eylül'de çevrim içi, 7-11 Eylül'de yüz yüze gerçekleştirilecek. Uyum eğitimi de yüz yüze yapılacak.
Öğretmenlerin 2026-2027 eğitim öğretim yılı hazırlıkları kapsamındaki eylül ayı mesleki çalışma programı belli oldu.
Edirne İl Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, öğretmenlerin mesleki çalışmalarının 1-4 Eylül tarihlerinde çevrim içi gerçekleştirileceğini bildirdi.
Uyum eğitiminin yapılacağı 7-11 Eylül tarihlerindeki mesleki çalışmaların ise yüz yüze gerçekleştirileceği belirtildi.
Kaynak: AA