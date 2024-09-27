Öğretmenlerden Taşerona Hayır Eylemi

ANKARA'da Özel Sektör Öğretmenleri Sendikası üyeleri, 'Çankaya Evleri'nde taşeron şirket üzerinden çalışan öğretmenlerin hak taleplerine ilişkin basın açıklaması yaptı.

Özel Sektör Öğretmenleri Sendikası üyesi yaklaşık 50 kişi, 'Çankaya Evleri'nde çalışan öğretmenlerin hak taleplerine dikkat çekmek için Çankaya Belediyesi önünde bir araya geldi. 'Sosyal belediyecilikte hazin son', 'Taşerona hayır', 'Asgari ücrete hayır' yazılı pankart ve dövizleri taşıyan grup üyeleri, slogan atarak seslerini duyurmaya çalıştı.

Grup adına basın açıklamasını Özel Sektör Öğretmenleri Sendikası Genel Başkanı Eren Edebali yaptı. Edebali, "Bir belediye, seçim öncesi demokrasi, adalet, eşitlik ve hakla ilgili, belediye başkanı üzerinden de söylenebilecek ve kullanılabilecek tüm kavramları argüman şeklinde bir seçim politikası olarak dile getirdi. Fakat baktığımızda, bugün hala bu belediyede taşeron sistem normalleştirilmeye çalışılıyorsa; burada emek, emekçi, öğretmen sömürü koşullarına mahkum edilmek isteniyordur. Bu koşullarda çalışılmaz. Eğitimde taşeron istemiyoruz. Biz mesleğimizi güvenceli çalışma koşullarında gerçekleştirmek istiyoruz" dedi.