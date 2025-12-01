Haberler

Öğretmenlerden Şoför Ayaztekin'e Sürpriz Ziyaret

İETT'nin kaptanı Şahismail Ayaztekin, Öğretmenler Günü'nde öğretmenlere çiçek hediye etmesiyle duygu dolu anlar yaşatmıştı. Bu kez öğretmenler, Dünya Şoförler Günü'nde ona sürpriz yaparak kutlama gerçekleştirdi.

(İSTANBUL) - İett'nin 10 yıllık kaptanı Şahismail Ayaztekin, 24 Kasım Öğretmenler Günü'nde kullandığı otobüse yolcu olarak binen öğretmenlere kırmızı ışıkta gördüğü çiçekçiden çiçek alarak hediye etmişti. Bu kez öğretmenler Ayaztekin'e Dünya Şoförler Günü'nde sürpriz ziyarette bulundu.

İett'nin 10 yıllık kaptanı Şahismail Ayaztekin, 24 Kasım Öğretmenler Günü'nde aracına binen öğretmenlere, mesleki saygısı dolayısıyla yolda gördüğü çiçekçiden çiçek alarak hediye etmiş ve o anlar otobüste bulunan tüm yolcuların da alkışlarıyla desteklenmişti. Öğretmenlerin gözyaşlarını tutamadığı o görüntüler tüm Türkiye'nin de sevgisini kazanmıştı.

Hayalinin öğretmen olmak olduğunu ancak okuma fırsatı bulamadığı için İETT kaptanı olarak hayatını sürdüğünü ifade eden Şahismail Ayaztekin'e o gün otobüste olan öğretmenler büyük bir sürpriz yaptılar.

İETT tarafından ulaşılan ve 30 Kasım tarihinin Dünya Şoförler Günü olduğu söylenen öğretmenler Davut Gürler, Aslı Çiftçi Uçmaz ve Emrecan Aslan İETT'nin Anadolu Garajı'na çiçeklerle geldiler ve Ayaztekin'in Dünya Şoförler Günü'nü kutladılar.

Kaynak: ANKA / Güncel
