Başkentte "Öğretmenler Sektörle Buluşuyor Çalıştayı" düzenlendi

Yenimahalle İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ile Gazi Sektörel Mükemmeliyet Merkezi koordinasyonunda ve OSTİM Organize Sanayi Bölgesi'nin ( Osb ) katkılarıyla "Öğretmenler Sektörle Buluşuyor Çalıştayı???????" gerçekleştirildi.

OSTİM OSB Yönetim Binası Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen çalıştay, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Yenimahalle Milli Eğitim Müdürü Erhan Pelitoğlu, konuşmasında, bilişim, finans, muhasebe, pazarlama ve büro yönetim alanlarında görev yapan öğretmenlerin, öğrenciler ve sektör temsilcileriyle bir araya gelerek karşılıklı çözüm odaklı yaklaşımlar geliştireceklerini söyledi.

Çalıştayın eğitimin niteliğini ileriye taşıyacak önemli çıktıları ortaya koyacağını belirten Pelitoğlu, "Öğrencilerimizin mesleki donanımını artıran, onları hayatı daha hazırlıklı kılan ve ülkemizin gelişen ekonomik yapısına nitelikli insan kaynağı yetiştirilmesine katkı sunan bir anlayışla beslendiğine inanıyoruz. Her bir çalışmanın gelişen ve güçlenen Türkiye hedeflerine atılmış somut bir adım olduğu kanaatini taşımaktayız." dedi.

Programda mesleki eğitime ilişkin tanıtım videosu izletilirken, OSTİM OSB Yönetim Kurulu Başkanı Orhan Aydın, Gazeteciler ve Medyacılar Cemiyeti Genel Başkan Yardımcısı Alptekin Şavlı da birer konuşma yaptı.

Konuşmalarda, okul ile sektör arasındaki işbirliğinin güçlendirilmesinin mesleki eğitime katkıları ele alındı.

Çalıştay, konuşmaların ardından "Alan Bazlı Atölye Çalışmaları" ile devam etti.