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Öğretmenler Günü'nde Yüksel Aydın'dan Öğretmenlere Teşekkür Mesajı

Öğretmenler Günü'nde Yüksel Aydın'dan Öğretmenlere Teşekkür Mesajı
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Atakum İlçe Milli Eğitim Müdürü Yüksel Aydın, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla öğretmenlerle bir araya gelerek onları tebrik etti ve öğretmenlerin eğitime katkılarını vurguladı.

Atakum İlçe Milli Eğitim Müdürü Yüksel Aydın, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla öğretmenlerle bir araya geldi.

Aydın, çevrim içi düzenlenen "Öğretmenler Günü Buluşması"na katılarak öğretmenlerin gününü tebrik etti.

Aydın, öğretmenlerin eğitime kattığı değeri vurgulayarak, "Sizler, geleceğimizi şekillendiren kahramanlarsınız. Bugün vesilesiyle her birinizi sevgi ve saygıyla selamlıyorum." ifadesini kullandı.

Adnan Kahveci İlkokulu, Fahrettin Ulusoy İlkokulu ve Cumhuriyet Anadolu Lisesi'ni de ziyaret eden Aydın, öğretmenlerle sohbet edip doğum günü 24 Kasım olan öğretmenlerin doğum gününü pasta keserek kutladı.

Aydın, "Geleceğin Türkiye'sini sizlerin kıymetli emekleriyle inşa ediyoruz. Milli ve manevi değerlerimizle harmanlanmış, bilim ve teknolojiye dayalı bir gelecek, sizlerin fedakar çalışmaları sayesinde mümkün olacak. Her birinize gönülden teşekkür ediyorum." dedi.

Öğretmenliğin en kutsal mesleklerden biri olduğuna işaret eden Aydın, "Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli çerçevesinde, öğretmenlerimizin azmiyle geleceğimiz aydınlanıyor ve aydınlanmaya devam edecek. Tüm öğretmenlerimizin Öğretmenler Günü'nü kutluyorum." diye konuştu.

Kaynak: AA / Tuğçe Turgu - Güncel
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