Öğretmenler Günü'nde Mangal Keyfi
Adana'nın Kozan ilçesinde Halit Dağlı İlkokulu'nda Öğretmenler Günü dolayısıyla düzenlenen mangal etkinliği, öğretmenlerin davul zurna eşliğinde eğlenmesiyle renklendi. Okul müdürü Seyban Karaköse, bu özel günü yöresel bir anlayışla kutlama amacı taşıdıklarını belirtti.
Adana'nın Kozan ilçesinde Öğretmenler Günü dolayısıyla okul bahçesinde mangal etkinliği düzenlendi.
Halit Dağlı İlkokulu'nun bahçesinde düzenlenen etkinlikte bir araya gelen öğretmenler, davul zurna eşliğinde çalan şarkılarla eğlendi.
Mangal ateşinde kebap pişiren öğretmenler, Öğretmenler Günü'nü eğlenerek geçirdi.
Okul müdürü Seyban Karaköse, gazetecilere, kendilerine adanan günü yöresel bir anlayışla kutlamak istediklerini söyledi.
Etkinliğe İlçe Milli Eğitim Müdürü Özgür Çelik de katıldı.
Kaynak: AA / Fatih Azgın - Güncel