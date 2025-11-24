Öğretmenler Günü'nde Galata Kulesi'nde Işık Gösterisi

ÖĞRETMENLER Günü kutlamaları kapsamında İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından Galata Kulesi'nde ışık gösterisi düzenlendi.

İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından 24 Kasım Öğretmenler Günü nedeniyle Galata Kulesi'nde özel bir ışık gösterisi düzenlendi. Öğretmenler Günü'nün ruhuna uygun şekilde hazırlanan gösteri öğretmenlere duyulan saygı ve sevgiyi görsel bir şölene dönüştürdü.