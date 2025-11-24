Haberler

Öğretmenler Günü'nde Emekli Öğretmenler Bilgehane Öğrencileri ile Buluştu

Güncelleme:
Konya Büyükşehir Belediyesi, Öğretmenler Günü dolayısıyla huzurevindeki emekli öğretmenleri Bilgehane öğrencileriyle bir araya getirdi. Emektar öğretmenler, öğrencilerle tecrübelerini paylaşıp, onların sorularını yanıtladılar.

Konya Büyükşehir Belediyesi, Öğretmenler Günü dolayısıyla huzurevinde kalan emekli öğretmenleri Bilgehane öğrencileriyle buluşturdu.

Konya Büyükşehir Belediyesi Sultan Alaaddin Bilgehanesi'nde gerçekleştirilen buluşmada 81 yaşındaki emekli sınıf öğretmeni Ömer Atabek ve emekli elektronik öğretmeni Ekrem Kapıcı ile 85 yaşındaki emekli matematik öğretmeni Alaiddin Köseoğlu sıcak bir karşılama ile ağırlandı.

Meslek hayatları boyunca edindikleri tecrübeleri ve unutamadıkları anıları öğrencilerle paylaşan emektar öğretmenler, öğrencilerin yönelttikleri soruları da yanıtladı.

Bilgehane öğrencileri ise öğretmenlerini dikkatle dinleyerek hayata dair tecrübeler edindi.

Emekli öğretmen Ömer Atabek, etkinliğin kendisini yeniden eski günlere götürdüğünü ifade ederek, "Şu anda kendimi emekli değil de çalışan bir öğretmen olarak hissediyorum. Onlarla ders yapmak bana büyük bir onur ve şeref verir. Çocuklarımız bizim için çok kıymetli. Onlar bizim en değerli hazinemiz. Bilhassa kız çocuklarımızın eğitimine önem verelim." diye konuştu.

Emekli öğretmenlerden Alaiddin Köseoğlu da fırsat verildiğinde yeniden gençlerin karşısına seve seve çıkacağını belirterek, öğrencilere yardımcı olmayı her zaman istediğini dile getirdi.

Bir diğer emekli öğretmen Ekrem Kapıcı da anlamlı bir günde öğrencilerle buluşmanın kendisi için mutluluk verici olduğunu söyledi.

Kaynak: AA / Havva Dereağzı - Güncel
