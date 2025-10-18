Haberler

Öğretmenler Bilimde Buluşuyor Atölyesi İle Taşınabilir Mikroskop Projesi Tanıtıldı

Güncelleme:
Eğitimde Sürdürülebilirlik ve İnovasyon Derneği (ESVİD) tarafından düzenlenen 'Öğretmenler Bilimde Buluşuyor Atölyesi', İstanbul'daki Rami Kütüphanesi'nde gerçekleştirildi. ESVİD Başkanı Ekrem Yıldırım, yeni nesil taşınabilir mikroskop projesi ile okullardaki eşitsiz materyal ortamını iyileştirmeyi hedeflediklerini belirtti.

Eğitimde Sürdürülebilirlik ve İnovasyon Derneğinin (ESVİD) "Öğretmenler Bilimde Buluşuyor Atölyesi" Rami Kütüphanesi'nde yapıldı.

İçişleri Bakanlığı Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğünün desteklediği, İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğünün onayladığı "Her Zaman Bilim, Her Yerde Bilim" projesi kapsamındaki etkinlikte konuşan ESVİD Başkanı Ekrem Yıldırım, yeni nesil taşınabilir mikroskop projesini anlattı.

Yıldırım, bu projede erişilebilirliği artırma ve okullardaki eşitsiz materyal ortamını biraz daha ortadan kaldırmayı amaçladıklarını dile getirerek "Bazı okullarımızda laboratuvar bile olmama ihtimali oluyor. Mevcut fiziki şartlar uygun olmuyor ya da belki en iyi dediğimiz özel okullarımızda bile sayılı miktarda mikroskop oluyor. Dolayısıyla bunlar taşıması zor aletler. Yani öğrenciyi ancak laboratuvarla uygulama dersine alıp götürmemiz gerekiyor. Orada inceleme yaptırmamız gerekiyor." diye konuştu.

Keşfin sadece laboratuvarda kapalı ortamda olmadığını, öğrencilerle beraber doğaya çıkarak keşif yapılmasına vesile olmak istediklerini belirten Yıldırım, öğrencilerin hayal dünyasını daha ileri taşımayı hedeflediklerini kaydetti.

Yıldırım, projede taşınabilir mikroskoplarla keşiflerin yapılmasının senaryoyla kısa filmlere dönüştürüleceğini ifade etti.

Atölyede, taşınabilir mikroskopun nasıl çalıştığı öğretmenlere detaylı gösterildi.

Kaynak: AA / Melike Gallenkuş Ayfar - Güncel
