Haberler

Öğretmenler 13 Gündür Sürdürdükleri Açlık Grevini Sonlandırdı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Özel sektör öğretmenleri ve mülakat mağduru öğretmenler, Ankara'da 13 gündür sürdürdükleri açlık grevini sonlandırma kararı aldı. Mücadelelerine farklı illerde devam edeceklerini duyurdular.

(ANKARA) - Özel sektör öğretmenleri ile mülakat mağduru öğretmenler, 13 gündür sürdürdükleri açlık grevini sonlandırma kararı aldı. Öğretmenler adına yapılan ortak açıklamada, "Arkadaşlarımızın, ailelerimizin hayatı ve yaşayabilecekleri olumsuz durumlar karşısında sorumlu davranıyor, kamuoyunun ve kamuoyunun temsiliyetini üstlenmiş aydın, akademisyen, sanatçı dostların çağrısına karşılık veriyor, Ankara'daki direnişimize ara veriyor, açlık grevimizi sonlandırıyoruz. Mücadelemiz illerde farklı biçimlerde büyük bir motivasyon ve enerji ile devam edecektir" denildi.




Özel sektör öğretmenleri ile mülakat mağduru öğretmenlerinin Özel Sektör Öğretmenleri Sendikası Ankara Şubesi'nde 13 gündür sürdürdüğü açlık grevi sona erdi.
Şube önünde yapılan açıklamada, Ankara Valiliği'nin NATO Zirvesi kapsamında yayımladığı genelgeye dikkati çekilerek, anayasal ve demokratik hakların kısıtlandığı ifade edildi.
Açıklamada, "Arkadaşlarımızın, ailelerimizin hayatı ve yaşayabilecekleri olumsuz durumlar karşısında sorumlu davranıyor, kamuoyunun ve kamuoyunun temsiliyetini üstlenmiş aydın, akademisyen, sanatçı dostların çağrısına karşılık veriyor, Ankara'daki direnişimize ara veriyor, açlık grevimizi sonlandırıyoruz. Mücadelemiz illerde farklı biçimlerde büyük bir motivasyon ve enerji ile devam edecektir" denildi.
Sendika, 1 Haziran'da başlatılan mücadelenin 14 Haziran'da direniş, 15 Haziran'da ise açlık grevi boyutuna taşındığını belirterek, süreç boyunca taleplerinin toplum nezdinde daha görünür hale geldiğini ve eğitim alanındaki sorunların daha geniş kesimler tarafından tartışıldığına işaret edildi.
Açıklamada, öğretmenlerin taleplerinin yalnızca çalışma koşullarını iyileştirmeyi değil, eğitim alanında yaşanan yapısal sorunların çözümünü de amaçladığı ifade edildi. İktidarın talepler karşısında çözüm üretmediği öne sürülen açıklamada, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, TBMM Milli Eğitim Komisyonu üyeleri ve ilgili siyasi aktörler çözüm için adım atmaya çağrıldı.
Açıklamada, Temmuz ayı ortasına kadar mücadelenin ülkenin farklı kentlerinde sürdürüleceği belirtilirken, bu süreçte çözüm sağlanmaması halinde eylemlerin yeniden Ankara'ya taşıyacaklarını bildirildi.



Kaynak: ANKA
Paris'te aşırı sıcakların etkili olduğu dün 109 kişi hayatını kaybetti

Avrupa felaketi yaşıyor! Başkentte bir günde 100'den fazla ölüm
Ankara kulislerini karıştıran sözler: CHP'den 86 vekil ile 74 il başkanı bize katılacak

Kulisleri karıştıran sözler: 86 vekil ile 74 başkan bize katılacak
AK Parti'de 'el hareketi' krizi! Rasim Arı'dan açıklama geldi

El hareketi krizi! AK Parti'ye geçen başkandan açıklama geldi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Füzeler yeniden ateşlendi! ABD vurdu, Tahran'dan misilleme geldi

Füzeler yeniden ateşlendi! ABD vurdu, Tahran'dan ağır misilleme geldi
Kemal Kılıçdaroğlu'ndan 'Terörsüz Türkiye' sürecine destek

Ve Kemal Kılıçdaroğlu'ndan destek geldi! Tek bir şartı var
Yanlışlıkla şezlonguna oturan 13 yaşındaki kız çocuğuna saldırdı, otel savaş alanına döndü

Yanlışlıkla şezlonguna oturan 13 yaşındaki kıza dehşeti yaşattı
Çocuk tiyatrosunda skandal iddialar! Aileler polise koştu, sapık tutuklandı

Çocuk tiyatrosunda skandal! Aileler polise koştu, sapık tutuklandı
Dünya bu cesareti konuşuyor! Boz ayı ile burun buruna gelen kadını, akıllıca hamlesi hayatta tuttu

Boz ayı ile burun buruna gelen kadını, akıllıca hamlesi hayatta tuttu
Uçak hazır, anlaşma tamam gibi! Fenerbahçe'den Greenwood bombası

Uçak hazır, anlaşma tamam gibi! Fenerbahçe'den bir bomba daha
Kadir İnanır'ın vasiyetiyle ilgili yeğeninden dikkat çeken açıklama

Kadir İnanır'ın vasiyetiyle ilgili yeğeninden dikkat çeken açıklama