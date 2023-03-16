Öğretmeni ağlatan hatıra... Depremde yıkılan evinin anahtarını verdi, öğretmeni gözyaşlarına boğulduADANA Deprem bölgesi Hatay'dan Adana'nın Kozan ilçesine gelerek ders başı yapan bir öğrencinin 'Bu bizim olmayan evimizin anahtarı' diyerek verdiği anahtar öğretmenini ağlattı.

Öğretmeni ağlatan hatıra... Depremde yıkılan evinin anahtarını verdi, öğretmeni gözyaşlarına boğuldu

ADANA Deprem bölgesi Hatay'dan Adana'nın Kozan ilçesine gelerek ders başı yapan bir öğrencinin 'Bu bizim olmayan evimizin anahtarı' diyerek verdiği anahtar öğretmenini ağlattı.

Türkiye'yi yasa boğan Kahramanmaraş depremleri 11 ilde 48 binden fazla kişinin hayatını kaybetmesine on binlerce ailenin de evsiz kalmasına neden oldu. Deprem sonrası memleketlerini terk etmek zorunda kalan bir çok aile ise ya yakınlarının yanına yada devletin imkan sağladığı şehirlere göç ederek geçici yaşamına başladı. Depremin ağır hasar verdiği Hatay'dan da bazı aileler yakınlarının bulunduğu Adana'nın Kozan ilçesine geldi. Burada aileler çocuklarını da kaydını aldırdıkları okullar göndermeye başladı. Halit Dağlı İlköğretim Okulu'na da başlayan depremzede öğrencilerden birinin hareketi hem duyanları hem de öğretmenini ağlattı. İlköğretim 3'üncü sınıfları okutan 35 yıllık öğretmen Beyhan Sapmaz'ın depremzede öğrencilerinden birisi okul çıkışı yanına gelerek "öğretmenin bu bizim olmayan evimizin anahtarı" diyerek anahtarı verdi. 35 yıllık meslek hayatında en zor ve duygusal anlardan birini yaşayan öğretmen, göz yaşlarını tutamadı.

35 yıllık öğretmen olduğunu ve deprem bölgesinden gelen 6 pırıl pırıl öğrencisi olduğunu aktaran Beyhan Sapmaz yaşadığı duygu dolu anları anlattı. Duygusal anlar yaşatan öğretmen Beyhan Sapmaz, "Öğrencilerimin hepsi pırlanta. İlk günler alışmış gibi göründüler. O gün okul çıkışı bir öğrencim 'öğretmenim' diyerek yanıma geldi. Eline bir anahtar aldı ve 'bu bizim olmayan evimizin anahtarı' dedi. Kuzum dedim hiç üzülme sen evden çıktın bu anahtardan çok olacak. dedim. Birlikte konuşup sohbet edeceğiz, konuşacağız. Pırlanta gibi çocuklarımız"diyerek anlattı.

Kedilerinin de depremi yaşadığını aktaran Sapmaz," Bizlerde evimize giremiyoruz. Okulda biraz daha rahat hissediyoruz çocuklarla bir araya gelmek ders yapmak iyi geldi bizlere de. Birlikte iyileşeceğiz" derken gözyaşlarını tutamadı.