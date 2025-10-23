Haberler

Öğretmene Tokat Atan Velisi Tutuklandı

ANTALYA'nın Alanya ilçesinde sınıf öğretmeni Z.Ö.'ye, nöbetçi olduğu okul koridorunda tokat atan öğrenci velisi M.Ç., tutuklandı.

ANTALYA'nın Alanya ilçesinde sınıf öğretmeni Z.Ö.'ye, nöbetçi olduğu okul koridorunda tokat atan öğrenci velisi M.Ç., tutuklandı. Güvenlik kameralarına yansıyan saldırıyı kınayan öğretmenler, şiddet olaylarına yönelik önlem alınmasını istedi.

Alanya'da Şehit Coşkun Nazilli İlkokulu'nda sınıf öğretmeni Z.Ö.'ye, geçen salı günü teneffüste nöbetçi olduğu koridorda 2'nci sınıfta eğitim gören bir öğrencinin velisi olan M.Ç. tarafından tokat atıldı. Z.Ö., yüzüne aldığı darbe sonrası darp raporu alıp şikayetçi oldu. Savcılık tarafından yapılan soruşturma sonrası gözaltına alınan M.Ç., çıkarıldığı hakimlik tarafından dün tutuklandı.

ÖĞRETMENE TOKAT KAMERADA

Z.Ö.'ye saldırı güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntüde, Z.Ö.'nün okul giriş katındaki koridorda bir öğrenciyi kolundan tutup kapıdan dışarı yönlendirdiği sırada velinin tepki gösterip tokat attığı görüldü. Kayıtlarda, velinin öğrenciyi koridorun diğer tarafına götürdüğü sırada Z.Ö.'yü ise meslektaşlarının teselli ettiği anlar yer aldı.

SALDIRIYA TEPKİ

Öğretmene yönelik saldırı, meslektaşları tarafından kınandı. Atatürk Anıtı önünde bir araya gelen Eğitim-Bir-Sen, TEÇ-SEN, Eğitim- Sen, Türk Eğitim-Sen, Eğitim-İş, Anadolu Eğitim-Sen, Eğitimin Gücü Sendikası ve Hürriyetçi Eğitim- Sen temsilcileri açıklama yaptı. Açıklamayı okuyan Eğitim-Bir-Sen Şube Başkanı ve Şehit Coşkun Nazilli İlkokulu Müdürü Mustafa Karagedik, "Bir öğretmene el kaldırmak yalnızca bireysel bir şiddet eylemi değil, eğitimin onuruna, toplumsal değerlere ve geleceğimize yapılmış açık bir saldırıdır. Görevinin başında bir öğretmene el kaldırmak, geleceğimize vurulan bir darbedir. Bizler her gün bilgiyle, sabırla, sevgiyle çocuklarımızı geleceğe hazırlıyoruz. Ancak ne yazık ki öğretmenlere yönelik şiddet olayları artarak devam etmektedir. Bu durum sadece eğitimcilerin değil, tüm toplumun sorunudur. Yetkili kurumlar, öğretmenlerin güvenliğini sağlamak için acil önlemler almalıdır. Okullarda güvenlik görevlilerinin acilen görevlendirilmesi, eğitimcilere yönelik şiddet cezalarının caydırıcı biçimde yeniden düzenlenmesi ve öğretmenlerin maddi sorunlarının çözülmesi artık zorunluluk hale gelmiştir" diye konuştu.

