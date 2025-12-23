Haberler

Mersin'de ilkokul öğretmenin eşinin adına yaptırdığı kütüphane açıldı

Mersin'in Tarsus ilçesinde bir ilkokul öğretmeni, vefat eden eşi adına 100. Yıl Ortaokulu'nda kütüphane yaptırdı. Açılışa İlçe Milli Eğitim Müdürü ve çok sayıda katılımcı destek verdi.

Mersin'in Tarsus ilçesinde ilkokul öğretmeni, vefat eden eşi adına kütüphane yaptırdı.

İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Çağlayan İlkokulu öğretmeni Burcu Ulama tarafından vefat eden eşi Serkan Ulama adına 100. Yıl Ortaokulu'nda kütüphane yaptırıldı.

Kütüphane, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Anteplioğlu, öğretmen, öğrenci ve vatandaşların da katılımıyla açıldı.

Haberler.com
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

