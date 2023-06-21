Öğretmen Nevzat Akdemir için anma töreni düzenlendi

Tunceli'nin Çemişgezek ilçesinde, 30 yıl önce PKK'lı teröristlerin saldırısında şehit olan öğretmen Nevzat Akdemir için anma töreni düzenlendi. İlçenin Tekeli köyünde düzenlenen program, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.