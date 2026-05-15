Eğitim Gücü Sen Genel Başkanı Özat'tan MEB'e Çağrı

(ANKARA) - Eğitim Gücü Sen Genel Başkanı Oğuz Özat, 2026 yılı il dışı öğretmen atamalarında birçok branşta boş norm kadroların açılmaması nedeniyle öğretmenlerin mağdur edildiğini belirterek, Milli Eğitim Bakanlığı'na çözüm çağrısında bulundu.

Eğitim Gücü Sen Genel Başkanı Oğuz Özat, öğretmenlerin il dışı yer değişikliği sürecinde yaşanan kontenjan sorunlarına ilişkin yazılı açıklama yaptı.

2026 yılı il dışı öğretmen atamalarında birçok branşta, Doğu ve Güneydoğu illeri dahil olmak üzere boş norm kadroların atamaya açılmadığını belirten Özat, öğretmenlerin ciddi mağduriyet yaşadığını ifade etti. Özat, yıllardır il dışı tayin bekleyen çok sayıda öğretmenin aile bütünlüğü, yaşam düzeni ve mesleki motivasyon açısından "büyük mağduriyet" yaşadığını iddia ederek, özellikle zorunlu hizmet bölgelerinde uzun yıllar görev yapan öğretmenlerin artık yer değişikliği taleplerinin karşılanması gerektiğini söyledi.

Bakanlık ve Personel Genel Müdürlüğü ile süreci sürekli görüştüklerini açıklayan Özat,"Bugün öğretmenler emekli olamıyor, diğer öğretmenlerimiz ise boş norm olmasına rağmen tayin isteyemiyor" dedi.

Rehberlik alanında da norm kadroların açılmamasına dikkati çeken Özat, rehberlik normunun tayin sürecine yetişmesi için yoğun mücadele verdiklerini belirtti. Bu konuda yalnız bırakıldıklarını ifade eden Özat, önümüzdeki atama döneminde sorunun çözülmesini temenni

ettiklerini söyledi.

Birçok il ve okulda boş norm bulunmasına rağmen kadroların il dışı atamaya açılmamasının sorunu büyüttüğünü belirten Özat, yıllarca zor bölgelerde görev yapan öğretmenlerin talep ettikleri illere tayin isteyemediğini kaydetti. Özat, öğretmenlerin yer değişikliği hakkının daha fazla ertelenmemesi gerektiğini ifade ederek Milli Eğitim Bakanlığı'na çözüm çağrısında bulundu.

Kaynak: ANKA
