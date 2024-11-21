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Öğretmen Akademileri Gönüllülük Esasına Dayanıyor

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Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Ömer Faruk Yelkenci, öğretmen akademilerinin katılımının zorunlu olmadığını, gönüllülük esasına dayandığını vurguladı. Yelkenci, akademilerin öğretmenlerin mesleki gelişiminde önemli bir rol oynadığını belirtti.

Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Ömer Faruk Yelkenci, "Öğretmen akademilerimiz katılımı zorunlu olan bir çalışma değildir, gönüllülük esasına dayanır." dedi.

Yelkenci, merkez Sur ilçesindeki Dicle Üniversitesi Kültür Sanat Uygulama ve Araştırma Merkezi'nde düzenlenen "Öğretmen Akademileri Açılış Programı"nda yaptığı konuşmada, belirli bir tecrübeden sonra öğretmenlik mesleğinin sanat haline geldiğini söyledi.

Öğretmen akademilerinin önemine işaret eden Yelkenci, şöyle konuştu:

"Öğretmen akademileri, fakültelerde öğretmenlerimize verilen eğitimi tekrarlama amacında olan veya iddiasında olan bir çalışma değildir. Zaten eğitim fakültelerimizde bu eğitimler en güzel şekilde veriliyor ve bu eğitimlerle beraber öğretmenliğimizi yapıyoruz. Milli Eğitim Bakanlığımızın yapmış olduğu hizmet içi eğitim çalışması da değildir, bunu da Bakanlığımız yapmaya devam etmektedir. Öğretmen akademilerimiz katılımı zorunlu olan bir çalışma da değildir, gönüllülük esasına dayanır. Öğretmen akademilerinin amacı, öğretmeni alışkanlıklarının, rutinlerinin ve kendi çevresinin dışına çıkarıp ruhu olan mekanlarda insanlarla temas ettirip karşılıklı beslenmelerini sağlamaktır."

İl Milli Eğitim Müdürü Murat Küçükali de öğretmenlerin donanımı, motivasyonu ve mesleki gelişiminin çok önemli olduğunu söyledi.

Öğretmenlerin her gün yeni bilgi ve yöntemlerle öğrencilerinin karşısına çıkması gerektiğini belirten Küçükali, "Öğretmen her gün yeniden doğmuş gibi sınıfa girmeli. Öğretmen akademileri de tam da bu noktada büyük önem arz ediyor. Öğretmenlerimizin mesleki gelişimini çok yönlü olarak destekliyor." dedi.

Diyarbakır Güzel Sanatlar Lisesi Korosu tarafından müzik dinletisinin yapıldığı programa, Vali Yardımcısı Ömer Coşkun, Dicle Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kamuran Eronat, bazı sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, akademisyenler ve öğretmenler katıldı.

Kaynak: AA / Ömer Yasin Ergin - Güncel
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