Öğretmen adayı Elif'ten geriye telefondaki fotoğraflar kaldı

ÖMER FARUK CEBECİ/İBRAHİM YOZOĞLU - Kahramanmaraş merkezli depremlerde, ailecek kaldıkları enkazın altında edebiyat öğretmenliği mezunu olan 22 yaşındaki kızı Elif'i kaybeden anne Essum Tabancıoğlu, evladına özlemini geriye kalan cep telefonundaki fotoğraflara bakarak gidermeye çalışıyor.

Hatay'ın Defne ilçesinde 5 katlı apartmanın zemin katında oturan 4 kişilik Tabancıoğlu ailesi, 6 Şubat'taki Kahramanmaraş merkezli depremlerde enkazda kaldı.

Enkazdan baba Mustafa (59) depremin hemen ardından, anne Essum (52) ile 8 yaşındaki Yusuf Tabancıoğlu, bir gün sonra ekiplerin çalışmasıyla sağ çıkarıldı.

34 yıllık evli çiftin, Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümünden geçen yıl mezun olan kızları Elif'in cansız bedeni ise depremin 11. gününde enkazdan çıkarıldı.

Depremde atanma hayali kuran kızlarını kaybetmenin üzüntüsünü yaşayan aile, evlatlarından geriye kalan fotoğraflarla teselli bulmaya çalışıyor.

Anne Essum Tabancıoğlu, AA muhabirine, deprem sırasında oğlunu yere yatırdığını, kızı Elif'in de babasının peşinden çıkmak için hareket ettiğini ancak betonların kızının üzerine çöktüğünü söyledi.

Depremde ilk başta sadece kendi binalarının çöktüğünü düşündüğünü anlatan Tabancıoğlu, felakette kızının yanı sıra kardeşinin ve 5 yeğeninin de hayatını kaybettiğini belirtti.

Tabancıoğlu, bir alışveriş merkezinde geçici olarak çalışan kızını kaybetmenin üzüntüsünü yaşadığını aktararak, şöyle devam etti:

"Kızımdan geriye fotoğrafları kaldı, onlara bakarak teselli buluyoruz, onu hatırlıyoruz. Başka bir şeyi kalmadı. Binanın koridorunda ayna vardı, hep orada durup fotoğraf çekilirdi. Fotoğraf çektirmeyi çok severdi. Kitapları, çantası, telefonu enkazın altında. Gidip mutfak dolabı almıştı, 'Her şeyini ben yapacağım. Yusuf'a sana hep ben bakacağım' derdi. Hep böyle hatıralar kaldı. Eşimle, telefonda kalan fotoğraflarla teselli oluyoruz. Çok acı bir durum, Allah kimseye evlat acısı yaşatmasın. Çok zor bir şey, ciğerimiz yanıyor."

Anne Tabancıoğlu, depremde kaybettiği kızının en büyük hayalinin öğretmenlik yapmak olduğunu dile getirdi.

Baba Mustafa Tabancıoğlu da evladını kaybetmenin üzüntüsünü yaşadığını kaydetti.