Malatya'da boğazına şeker kaçan öğrenci Heimlich manevrasıyla kurtarıldı

Güncelleme:
Malatya'nın Yeşilyurt ilçesindeki Yakınkent Borsa İstanbul İlkokulu'nda, 3. sınıf öğrencisi Eymen Kaplan boğazına kaçan şeker yüzünden zor anlar yaşadı. Nöbetçi öğretmen Çetih Yahşi, uyguladığı Heimlich manevrası ile öğrenciyi kurtardı.

Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde boğazına yiyecek kaçan ilkokul öğrencisi, öğretmenin Heimlich manevrasıyla kurtuldu.

Yakınkent Borsa İstanbul İlkokulu'nda teneffüse çıktığı sırada 3. sınıf öğrencisi Eymen Kaplan'ın boğazına şeker kaçtı.

O sırada binada nöbetçi olan öğretmen Çetih Yahşi, öğrencinin nefes almakta zorlandığını fark ederek Heimlich manevrası uyguladı.

Öğretmenin müdahalesiyle öğrencinin boğazına kaçan yiyecek çıkarıldı.

Yahşi'nin Heimlich manevrası uyguladığı anlar, okulun güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Kaynak: AA / Okan Coşkun
500

